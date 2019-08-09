Организаторов протеста против мусорного завода под Екатеринбургом предупредили о задержании

Организаторов запрещенного народного схода против строительства мусорозавода на границе Екатеринбурга и Сысерти предупредили о возможности задержании. Об этом «URA.RU» сообщил один из активистов, подававших уведомление о мероприятии, Константин Гребенев.
«Я — обычный человек, проживающий в Седельниково, где хотят строить этот мусороперерабатывающий завод, — рассказывает он. — Мы начали активную деятельность против его строительства, и за последнюю неделю я познакомился и пообщался с массой людей: ко мне идут жители, предлагают свою помощью юристы».
Выражением протеста должен был стать народный сход, назначенный на 10 августа, но, как сообщало ранее «URA.RU», власти запретили его проведение. «Мне поступило около 25 звонков из разных подразделений МВД, ко мне домой приходили полицейские, мне звонил зампрокурора — все предупреждали о недопущении мероприятии», — говорит Гребенев.
После этого активист написал специальное уведомление, зарегистрировав его в администрации Сысерти, об отмене мероприятия и том, что он не несет ответственности за то, что будет происходить в Седельниково в субботу. Но Гребенев понимает, что вполне может оказаться в руках полицейских. «По своим каналам силовики предупредили меня, что завтра меня будут задерживать, если народ соберется. А люди все равно придут», — говорит он.
Жители пригородов Екатеринбурга Большое Седельниково, Шабровский, Бородулинский, Октябрьский, Станция Сысерть, Горный Щит и других населенных пунктов выступают против строительства мусорного завода на границе Екатеринбурга и Сысерти, планы по возведению которого озвучил бизнесмен Богдан Новорок. Проект нарушает целый ряд норм (не предусмотрен генпланом, попадает в защитную зону аэропорта Кольцово и водоохранную зону реки Арамилка).