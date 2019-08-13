Минтруд назвал самые востребованные профессии

Всероссийский научно-исследовательский институт труда (работает при Министерстве труда) провел исследование и определил самые востребованные профессии в России в 2019 году.
Список составлялся на основе результатов опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Лидирующие позиции заняли специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог дополнительного образования для детей и взрослых, педагог-дефектолог, медсестра, бухгалтер и делопроизводитель, пишет РИА «новости» со ссылкой на исследование.
Ранее, напомним, в Минтруда составили список профессий, которых не коснется сокращение из-за глобальной автоматизации производства. По данным ведомства, водители, продавцы и охранники востребованы еще долгое время продолжат оставаться востребованными на рынке труда.