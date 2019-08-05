Минтруд объяснил, кого в России не коснется безработица

15 миллионов россиян, которые работают охранниками, продавцами и водителями, не потеряют работу в ближайшее время. Так считают во Всероссийском научно-исследовательском институте труда при Министерстве труда.
«Профессии водителей, продавцов, охранников востребованы на рынке. Всякий, кто говорит, что в ближайшие годы какие-то профессии исчезнут, преувеличивает. Для разных отраслей, для разных уровней квалификации ситуация может быть разной», — приводит агенство
В ведомстве согласились, что рынок сейчас цифровизируется и некоторые функции работника выполняет искусственный интеллект. Это, по мнению представителей НИИ, развивает экономику и облегчает труд человека. Однако человечество еще не скоро освободится от сферы производства. «Меняются не только технологии, но и спрос на новые товары и услуги. Появляются новые виды деятельности, благодаря чему занятость постепенно перетекает из одной сферы в другую», — объяснили в институте.
Ранее член комитета Госдумы по социальной политике Олег Шеин заявил, что 15 миллионов россиян, не имеющих специальной квалификации, скоро потеряют работу.