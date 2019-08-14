На Ямале резко подорожали продукты и алкоголь

По данным статистики, цены на продукты в округе взлетели за полгода Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На Ямале с января по август 2019 года увеличились цены на продукты питания и водку. Горячительный напиток в среднем вырос в цене на 80 рублей и достиг 708 рублей за литр, а продукты подорожали на 30-40 рублей. Это следует из данных сайта «Мониторинг Ямал». Экономисты называют регион лидером в России по росту цен.

Стоимость баранины в округе выросла на 43 рубля и составила 460 рублей за кг. Цены на сыр поднялись на 35 рублей. Сейчас он стоит 643 рубля за килограмм. Рост стоимости отмечен также у печенья — до 237 рублей за килограмм (с января + 23 рубля), яблок — до 135 рублей (+ 29 рублей), моркови — до 52 рублей (+ 21 рубль), макарон — до 129 рублей (+ 15 рублей) и картофеля — до 41 рубля (+10 рублей).

«Рост цен на продукты питания на Ямале имеет тенденцию №1. Везде продукты дорожают, на Ямале дорожают быстрее всех и выше всех», — поделился с «URA.RU» экономист, кандидат экономических наук Валерий Сенков. Он также отметил, что на рост цен влияет доставка — многие продукты на Север завозятся с «большой земли».

Сенков отметил, что на снижение стоимости товаров может повлиять собственное производство в регионе: «Есть официальная информация о том, что на Ямале планируют замещать часть продуктов, которые завозятся с материка собственным производством: это говядина, кура, яйцо».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в России цены на мясо птицы, свинину и говядину в скором времени могут вырасти минимум на 10%. Также, по данным Росстата, в стране больше других продуктов в июле этого года подорожали крупы, яблоки и сыр.