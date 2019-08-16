«Уральские Альпы» подорожали для свердловского бюджета на 68 миллионов еще до начала стройки

Правительство Свердловской области может потратить в 2019 году на подготовку плана строительства туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом 268 миллионов вместо выделенных ранее 200 миллионов рублей. С соответствующей просьбой к властям обратился гендиректор управляющей компании ТРК «Гора Белая» Леонид Гункевич.
«Мы хотим внести корректировку [в бюджет], потому что мы нашли возможность проектировать четвертую и шестую канатную дороги. На их проектирование мы заявили дополнительно 68 миллионов рублей. <…> Ответа [от правительства] пока нет», — рассказал «URA.RU» Гункевич.
В бюджете региона на 2019 год на подготовку к строительству «Горы Белой» было заложено 200 миллионов рублей. «Основная часть [этих] денег — работа с документами, терпланирование. Порядка 10% — это содержание и зарплаты сотрудников. Часть денег — уборка территории, ликвидация свалок. <…> Деньги пока не потрачены», — объяснил Гункевич.
В следующем году управляющая компания планирует получить из бюджета более 1,5 миллиарда рублей, сообщил менеджер. По его словам, общая стоимость проекта при этом не меняется — за десять лет, с 2018 по 2028 годы, из областного бюджета на проект будет выделено 15 миллиардов рублей. «Еще 30-40 миллиардов мы планируем получить от частных инвесторов», — добавил Гункевич.
Как писало «URA.RU», о реконструкции горнолыжного комплекса «Гора Белая» было объявлено в прошлом году. По замыслу областных властей, к 2028 году на горе «Белая» должны появиться порядка 200 объектов, включая гостиничный комплекс, ФОК с бассейном, трассы для лыж и летних прогулок, а также ледовые катки.