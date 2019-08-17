Православные нашли способ убедить Екатеринбург, зачем городу храм Екатерины

Православные активисты Екатеринбурга запустили собственный
Портал рассказывает об истории города, а также о святой Екатерине, которая является небесной покровительницей столицы Урала. «Мы хотим создать образ Екатеринбурга, в котором радостно жить, мечтать, учиться, влюбляться и трудиться, чтобы те, кто узнает или впервые знакомится с нашим городом, хотели бы остаться здесь и связать с ним свою жизнь», — говорится в паблике в социальной сети «ВКонтакте» «Храм Святой Екатерины».
Авторы проекта пояснили «URA.RU», что портал предназначен для того, чтобы познакомить людей с наследием святой и ее роли в истории города. По их словам, интернет-площадка призвана объяснить важность строительства одноименного храма в Екатеринбурге.
Разговоры о создании портала начались в мае на фоне несанкционированных митингов в Екатеринбурге из-за начала строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы. Выступления продолжались в течение недели с 13 мая. Протесты прекратились после того, как президент России Владимир Путин предложил провести среди горожан опрос, чтобы определиться с местом строительства собора, напоминает телеканал 360. Ожидается, что он состоится в сентябре. Позже площадку у театра драмы исключили из списка возможных территорий для строительства храма, напоминает RT.