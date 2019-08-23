22 августа 2019

Российский флот впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка
Больше шести подлодок флот получал только в советское времяФото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Военно-морской флот России в 2020 году получит в распоряжение шесть новых подводных лодок, четыре из которых — атомные. Так много субмарин за один год ВМФ не получал 28 лет.

«Предприятие „Адмиралтейские верфи“ сдаст ВМФ две дизель-электрические подлодки. Другой судостроительный комплекс „Севмаш“ передаст в распоряжение флота сразу четыре субмарины», — сообщает ТАСС со ссылкой на оборонно-промышленный комплекс РФ. До конца этого года ВМФ также должен получить две подлодки.

Как отмечает издание, получение флотом шести новых подлодок за один год не является рекордом в отечественной истории. Так, в 1971 году ВМФ СССР получил от промышленности сразу 12 атомных субмарин.

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