Российский флот впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок

Больше шести подлодок флот получал только в советское время
Военно-морской флот России в 2020 году получит в распоряжение шесть новых подводных лодок, четыре из которых — атомные. Так много субмарин за один год ВМФ не получал 28 лет.
«Предприятие „Адмиралтейские верфи“ сдаст ВМФ две дизель-электрические подлодки. Другой судостроительный комплекс „Севмаш“ передаст в распоряжение флота сразу четыре субмарины», — сообщает ТАСС со ссылкой на оборонно-промышленный комплекс РФ. До конца этого года ВМФ также должен получить две подлодки.
Как отмечает издание, получение флотом шести новых подлодок за один год не является рекордом в отечественной истории. Так, в 1971 году ВМФ СССР получил от промышленности сразу 12 атомных субмарин.