В день нефтяника перед ямальцами выступят именитые артисты российской эстрады Фото: Марина Молдавская © URA.RU

На предстоящем празднике — Дне работников нефтяной и газовой промышленности — в Новом Уренгое, Ноябрьске, Губкинском и Муравленко выступят именитые певцы российской эстрады и звезды бокса. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службах администраций городов.

Праздничные мероприятия в Муравленко пройдут с 31 августа по 9 сентября. Всего мэрия запланировала около 100 событий для жителей. «Постарались охватить все группы населения. К нам точно приедут Нюша и группа „Банд’эрос“, DJ Грув и Валерий Семин», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В Новом Уренгое 31 августа перед горожанами выступят Миша Марвин, Игорь Корнилов и Виктор Зинчук. «Многие жители планируют посетить фотовыставку Данилы Хусаинова „Планета Ямал“ в музее ИЗО. Вечером горожан ждет праздничный салют», — сказали в мэрии.

В Ноябрьске, по данным мэрии, 31 августа выступят певица MOLLY (Ольга Серябкина), Стас Костюшкин и группа «А—DESSA». А 1 сентября всех желающих ждут на площади у здания КСК «Ямал». Перед горожанами с мастер-классом о блогинге выступит Максим Snailkick Киселев (более 2 млн подписчиков на youtube-канале).

Источник «URA.RU» сообщил, что перед жителями города Губкинского 7 сентября выступят певица Эмма М и группа «Банд’эрос». Также пройдет турнир по боксу, на котором будут чемпионы мира Денис Лебедев и Руслан Проводников. Городской праздник состоится в рамках фестиваля «33 часа счастья».

День работников нефтяной и газовой промышленности считается одним из главных праздников на Ямале. В регионе работает большое количество предприятий ТЭК.