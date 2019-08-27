Сенатор США — жесткий критик Кремля, пожаловался на отказ во въезде в Россию

Сенатор —демократ Крис Мерфи заявил об отказе во въезде в Россию. По его мнению, Москва, отказывая в визах американским политикам, «еще больше изолирует свою страну».
Мерфи признал, что является критиком политики России. однако считает. что между США и РФ диалог не должен прерываться. «Хотя я был жестким критиком Кремля, я считаю, что важно поддерживать диалог, особенно в моменты напряженности… жаль, что Россия не заинтересована в диалоге», — делает заявление на своем сайте политик, его слова приводит РБК. С какой целью он хотел приехать в страну, Мерфи не пояснил.
Крис Мерфи ранее осудил Россию за арест украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
Между тем выяснилось, что сенатор-республиканец Рон Джонсон, который также заявлял об отказе в получении визы со стороны России, даже не подавал документы в консульство. В МИД РФ подчеркнули, что Джонсон знал о том, что находится в «стоп-листе» и его заявление назвали «манипуляцией информацией».