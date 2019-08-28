СМИ: Россия усиливает влияние в Африке, продавая ядерные технологии

Атомные технологии позволят РФ к 2024 году влиять на несколько африканских стран Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россия усиливает влияние в Африке, развивая на континенте энергетические атомные проекты. К таким выводам пришли журналисты The Guardian.

«Продажа ядерных технологий является частью усилий России по наращиванию влияния, мощи и торговли по всей Африке», — пишет издание, анализируя соглашения Росатома с Египтом, Угандой, Руандой, Ганой и Южно-Африканской Республикой. Отмечается, что большинство проектов планируется реализовать в будущем, что выгодно для России, так как позволит укреплять отношения и создавать рабочие места.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщал, что в Египте компания реализует один из крупнейших проектов, напоминает RT. Речь идет о первой в стране АЭС — «Эль-Дабаа». Стоимость проекта оценивается в 30 млрд долларов, из которых 85% будет выдано Каиру в виде кредита от Москвы. Ожидается, что пуск первого блока состоится после 2024 года.

Ранее о росте военного и культурного влияния в странах Африки Вашингтон предупредили генералы Пентагона.