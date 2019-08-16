Пентагон предупредил о росте влияния России и Китая в Африке

Россия и Китай увеличивают влияние на страны африканского континента, заявили Конгрессу США бывший глава Африканского командования Америки Томас Вальдхаузер и его преемник Стивен Таунсенд.
«Россия усилила свое влияние за счет расширения военного сотрудничества, включая передачу оружия, благодаря которому она получила доступ к рынкам и права на добычу полезных ископаемых», — заявил Вальдхаузер перед конгрессменами, передает The Intercept. Вальдхаузер отметил, что влияние РФ распространяется в основном на Центральноафриканскую Республику (ЦАР), однако Москва работает и в Алжире, Ливии, Судане, Анголе, Гвинее, Мали, Мавритании и Тунисе. Китай, по мнению генералов, намерен построить ряд военных баз в Африке.
Генералы отметили, что Вашингтону необходимо налаживать отношения с другими странами континента, чтобы Россия и Китай не смогли в полной мере воспользоваться местными портами и воздушным пространством.
СССР начал поддерживать коммунистические режимы в Африке с 1970-х годов, напоминает «Ридус». После распада Советского Союза в странах Африки начались многочисленные вооруженные конфликты. В 2018 году в ЦАР были убиты российские журналисты, которые искали доказательства присутствия в стране российской частной военной компании «Вагнер».