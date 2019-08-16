15 августа 2019

Пентагон предупредил о росте влияния России и Китая в Африке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт unsplash, американский флаг, флаг сша, стоковое фото, флаг америки, флаг соединенных штатов америки
Американские военные призвали власти США противодействовать России в АфрикеФото: unsplash/

Россия и Китай увеличивают влияние на страны африканского континента, заявили Конгрессу США бывший глава Африканского командования Америки Томас Вальдхаузер и его преемник Стивен Таунсенд.

«Россия усилила свое влияние за счет расширения военного сотрудничества, включая передачу оружия, благодаря которому она получила доступ к рынкам и права на добычу полезных ископаемых», — заявил Вальдхаузер перед конгрессменами, передает The Intercept. Вальдхаузер отметил, что влияние РФ распространяется в основном на Центральноафриканскую Республику (ЦАР), однако Москва работает и в Алжире, Ливии, Судане, Анголе, Гвинее, Мали, Мавритании и Тунисе. Китай, по мнению генералов, намерен построить ряд военных баз в Африке.

Генералы отметили, что Вашингтону необходимо налаживать отношения с другими странами континента, чтобы Россия и Китай не смогли в полной мере воспользоваться местными портами и воздушным пространством.

СССР начал поддерживать коммунистические режимы в Африке с 1970-х годов, напоминает «Ридус». После распада Советского Союза в странах Африки начались многочисленные вооруженные конфликты. В 2018 году в ЦАР были убиты российские журналисты, которые искали доказательства присутствия в стране российской частной военной компании «Вагнер».

Расскажите о новости друзьям
Экономика Политика Война
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...