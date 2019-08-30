29 августа 2019
28 августа 2019

В Югре потратили рекордную сумму на музыкальные инструменты

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в День металлурга. Магнитогорск, клавиши, аккордеон, музыкальный инструмент
Первые партии музыкального оборудования уже поступили в городские школыФото: Илья Московец © URA.RU
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Национальные проекты

Большую часть музыкальных инструментов обновили в школах искусств Нижневартовска. Такая масштабная замена инструментов произошла впервые за историю города. Сумма сделки составила порядка 46 млн рублей. Это рекордная для округа и страны подобная закупка. Об этом «URA.RU» рассказали в департаменте общественных коммуникаций администрации Нижневартовска.

«Школы искусств уже тестируют новые инструменты. Они получили 267 наименований музыкального оборудования: балалайки, пианино, домры, рояли, трубы и другие. В учреждениях также поменяли мебель и обновили библиотеку», — добавили в депкомуникаций.

По словам заместителя директора департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Яны Гребневой, рекордную сумму удалось получить в рамках национального проекта «Культура». «Это уникальная возможность полностью переоснастить материально-технические базы учреждений. Закуплены интерактивное оборудование, мобильные компьютерные классы, световое и звуковое оборудование, хореографические станки и другое. Все это финансируется из трех бюджетов: федерального, окружного и городского», — отметила Гребнева.

По мнению главы города Василия Тихонова, вопросы реализации нацпроектов имеют ключевое значения для города. К тому же реализуются они по запросу жителей.

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