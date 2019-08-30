В Югре потратили рекордную сумму на музыкальные инструменты

Большую часть музыкальных инструментов обновили в школах искусств Нижневартовска. Такая масштабная замена инструментов произошла впервые за историю города. Сумма сделки составила порядка 46 млн рублей. Это рекордная для округа и страны подобная закупка. Об этом «URA.RU» рассказали в департаменте общественных коммуникаций администрации Нижневартовска.
«Школы искусств уже тестируют новые инструменты. Они получили 267 наименований музыкального оборудования: балалайки, пианино, домры, рояли, трубы и другие. В учреждениях также поменяли мебель и обновили библиотеку», — добавили в депкомуникаций.
По словам заместителя директора департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Яны Гребневой, рекордную сумму удалось получить в рамках национального проекта «Культура». «Это уникальная возможность полностью переоснастить материально-технические базы учреждений. Закуплены интерактивное оборудование, мобильные компьютерные классы, световое и звуковое оборудование, хореографические станки и другое. Все это финансируется из трех бюджетов: федерального, окружного и городского», — отметила Гребнева.
По мнению главы города Василия Тихонова, вопросы реализации нацпроектов имеют ключевое значения для города. К тому же реализуются они по запросу жителей.