«Народная премия-2019» намечена на 18 октября Фото: Дарья Попова © URA.RU

Организаторов «Народной премии» Екатеринбурга — городской портал E1.ru — заподозрили в нечестном подсчете голосов при распределении мест в шорт-листе салонов красоты. Владелица салонов JK Beauty Studio (ранее носил название «Рапунцель») и «Кума» Юлия Куманяева предположила, что отсутствие ее заведений в списке претендентов на приз — происки конкурентов.

У Куманяевой вызвал удивление тот факт, что ни один из ее салонов не прошел во второй этап голосования, несмотря на то, что у заведений наработана база гостей в 15 тысяч человек. «Искренне не могу понять, как в прошлом году мы стали лучший студией, а в этом даже не вошли в десятку. <…> Не понимаю, как происходит подсчет голосов, на просьбу предоставить подсчеты — нам было отказано! Почему?» — написала она в Instagram.

В разговоре с корреспондентом «Моментов» Куманяева добавила, что пыталась получить разъяснение от E1.ru, но безрезультатно. «Подобные ситуации наталкивают на определенные мысли, быть может, конкуренты постарались», — допустила бизнес-леди. «Здесь нет никакого тайного умысла — просто этот салон красоты [„Рапунцель“] предлагали меньше, чем другие», — объяснили изданию в E1.ru, отметив, что номинантов на премию выдвигают «сами горожане».

Голосование на «Народной премии» проходит в два этапа. Накануне стартовал второй этап — читательское голосование, которое определит лучшие компании из тех, что жители Екатеринбурга наиболее часто предлагали организаторам с 1 по 30 августа. Итоги премии по десяти номинациям будут подведены 18 октября.