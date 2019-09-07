Во Вьетнаме погиб российский турист

Тело мужчины обнаружили в 100 метрах от берега Фото: pixabay.com

Турист из России утонул во Вьетнаме на пляже в Муйне. Мужчину обнаружили другие туристы и вместе со спасателями вытащили его на берег, но спасти его не удалось.

Как сообщает вьетнамская газета Vnexpress, погиб 46-летний Александр Колосков. Тело погибшего опознала его жена. Пара отдыхала на курорте, расположенном в 500 метрах от места обнаружения тела. По словам жены, ее муж пошел купаться после завтрака.

Как ранее сообщало «URA.RU», в штате Массачусетс утонул ребенок из России. В генконсульстве РФ в Нью-Йорке заявили, что информация о произошедшем проверяется.

В середине августа во время отдыха в Турции погиб российский турист. Мужчина утонул во время купания в бассейне отеля в одном из курортов Аланьи.