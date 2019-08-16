Россиянин погиб на турецком курорте

Мужчина нырнул в бассейн в отеле и утонул Фото: Нина Калинина © URA.RU

Российский турист погиб во время отдыха на одном из курортов турецкой Аланьи. Как сообщили журналистам в генконсульстве РФ в провинции Анталья, мужчина утонул во время купания в бассейне отеля.

«Российский гражданин Сергей Жук утонул в бассейне гостиницы», — сообщает сайт argumenti.ru. В настоящее время ведется работа с местными правоохранительными органами и страховой компанией для отправки тела россиянина на родину.

Ранее дипломаты заявили о возросшей смертности среди российских туристов во время отдыха на турецких курортах, однако позже представители туриндустрии заявили, что показатель не выходит за рамки нормы. При этом туристов предупредили: несмотря на высокий уровень турецкой медицины, страховка не будет действовать, если пациент находился в нетрезвом состоянии.