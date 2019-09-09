Кремль оценил результаты прошедших выборов и дал инструкции к следующим

Песков назвал кампанию ЕР «весьма успешной» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кремле дали оценку прошедшей избирательной кампании и результатам «Единой России». Итоги состоявшихся 8 сентября выборов сегодня в ходе конференц-колла подвел пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом, прошедшая избирательная кампания была весьма успешной для партии „Единая Россия“. Где-то мест больше, где-то меньше, но в целом по стране партия показала свое политическое лидерство. В остальном выборы прошли достаточно ровно, в рабочей атмосфере», — резюмировал чиновник.

Вопрос о том, кто виноват в низком результате ЕР в Москве — московское правительство или УВП Кремля — Песков назвал неправильным в своей постановке: «Вы знаете, что возможны те или иные колебания показателей на выборах. Делать какие-либо выводы было бы неверным. Правильные выводы — системные, которые обобщают всю картину». Представитель Кремля при этом настаивает, что «размышления политологов о протестном голосовании [связанном с разгонами несогласованных протестных акций в столице] не подтвердились».

Отдельные нюансы выборов Дмитрий Песков предложил не разбирать, поскольку «сам склонен к более обобщающим выборам». При этом он выразил уверенность что «все партии и кандидаты, принимавшие участие в выборах, будут пользоваться приобретенным в ходе выборов опытом для подготовки к следующему электоральному процессу» и напомнил о главной установке от президента и руководителя ЦИКа: «Выборы должны быть честные и справедливые».