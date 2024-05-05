ВС РФ освободили Очеретино: главное об СВО к вечеру 5 мая

Минобороны РФ: ВС РФ освободили Очеретино

05 мая 2024 в 21:21 Размер текста - 17 +

Алексей Ярошенко сообщил, что в Донбассе находятся 100 французских наемников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы освободили Очеретино в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ. URA.RU собрало главную информацию о специальной военной операции к вечеру 5 мая. Освобождение Очеретино в ДНР В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ освободили Очеретино в ДНР. «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики», — заявило ведомство в своем telegram-канале. По информации Минобороны, российские бойцы совершили удар по украинским механизированным бригадам и улучшили свое положение в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское. Французские наемники в зоне СВО Экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция отправила военных из своего Иностранного легиона на Украину. По его словам, первую группу французских солдатов уже отправили в активные бои с подразделениями ВС РФ в районе Донбасса. Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко сообщил в беседе с Пятым каналом, что прибывшие на Украину французские наемники станут приоритетной целью для российских бойцов и будут уничтожены все до единого. По его словам, на Украину прибыло около ста французов. Поставки западного оружия ВСУ Швейцария не собирается поставлять оружие Украине. Об этом заявила президент Виола Амерд. По ее словам, страна продолжит закупки оружия, чтобы укрепить обороноспособность Швейцарии. Окончание конфликта на Украине Президент республики Беларусь Александр Лукашенко намекнул, что конфликт на Украине может закончиться уже в мае. «Мы очень надеемся, что этот светлый месяц май подарит мир нашему братскому народу», — отметил белорусский лидер. Он заявил, что молитвами будет приближен день, когда братские народы существовали вместе в мире. Президент Франции Эмманюэль Макрон готов обсудить с главой КНР Си Цзиньпинем перемирие между РФ и Украиной в период проведения Летних Олимпийских игр во Франции. Макрон надеется, что лидер Китая сможет убедить Россию поддержать данную инициативу. Удары ВС РФ по Харькову Российские силы совершили удар по району Новая Бавария в Харькове. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удар пришелся по складу с боекомплектом, где находились военные ВСУ. На месте удара склад детонировал больше двух часов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские силы освободили Очеретино в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ. URA.RU собрало главную информацию о специальной военной операции к вечеру 5 мая. В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ освободили Очеретино в ДНР. «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики», — заявило ведомство в своем telegram-канале. По информации Минобороны, российские бойцы совершили удар по украинским механизированным бригадам и улучшили свое положение в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское. Экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция отправила военных из своего Иностранного легиона на Украину. По его словам, первую группу французских солдатов уже отправили в активные бои с подразделениями ВС РФ в районе Донбасса. Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко сообщил в беседе с Пятым каналом, что прибывшие на Украину французские наемники станут приоритетной целью для российских бойцов и будут уничтожены все до единого. По его словам, на Украину прибыло около ста французов. Швейцария не собирается поставлять оружие Украине. Об этом заявила президент Виола Амерд. По ее словам, страна продолжит закупки оружия, чтобы укрепить обороноспособность Швейцарии. Президент республики Беларусь Александр Лукашенко намекнул, что конфликт на Украине может закончиться уже в мае. «Мы очень надеемся, что этот светлый месяц май подарит мир нашему братскому народу», — отметил белорусский лидер. Он заявил, что молитвами будет приближен день, когда братские народы существовали вместе в мире. Президент Франции Эмманюэль Макрон готов обсудить с главой КНР Си Цзиньпинем перемирие между РФ и Украиной в период проведения Летних Олимпийских игр во Франции. Макрон надеется, что лидер Китая сможет убедить Россию поддержать данную инициативу. Российские силы совершили удар по району Новая Бавария в Харькове. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удар пришелся по складу с боекомплектом, где находились военные ВСУ. На месте удара склад детонировал больше двух часов.