Стал известен победитель пятого сезона шоу «Маска»

В финале пятого сезона шоу «Маска» раскрыли личности всех участников и выбрали победителя. После напряженной борьбы лучшим признали Енота и певшую под его маской Seville (Севиль Велиева). Передача вышла в эфир 5 марта на канале НТВ.
После выступления с композицией «Мама, я танцую» Регина Тодоренко вскрикнула: «Это же Севиль!». При этом остальные члены жюри не сразу поддержали эту версию. Были озвучены имена Юлии Савичевой и Елены Воробей.
Финалистами юбилейного сезона песенного конкурса стали Бабочка, Енот, Кот и Змей Горыныч. Впервые в истории проекта все четыре маски участвовали в суперфинале.
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