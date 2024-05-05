05 мая 2024

Стал известен победитель пятого сезона шоу «Маска»

В пятом сезоне шоу «Маска» победила певица Севиль
© Служба новостей «URA.RU»
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Севиль Велиева стала первой женщиной, одержавшей победу в российской версии шоу
Севиль Велиева стала первой женщиной, одержавшей победу в российской версии шоу Фото:

В финале пятого сезона шоу «Маска» раскрыли личности всех участников и выбрали победителя. После напряженной борьбы лучшим признали Енота и певшую под его маской Seville (Севиль Велиева). Передача вышла в эфир 5 марта на канале НТВ.

После выступления с композицией «Мама, я танцую» Регина Тодоренко вскрикнула: «Это же Севиль!». При этом остальные члены жюри не сразу поддержали эту версию. Были озвучены имена Юлии Савичевой и Елены Воробей.

Финалистами юбилейного сезона песенного конкурса стали Бабочка, Енот, Кот и Змей Горыныч. Впервые в истории проекта все четыре маски участвовали в суперфинале.

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В финале пятого сезона шоу «Маска» раскрыли личности всех участников и выбрали победителя. После напряженной борьбы лучшим признали Енота и певшую под его маской Seville (Севиль Велиева). Передача вышла в эфир 5 марта на канале НТВ. После выступления с композицией «Мама, я танцую» Регина Тодоренко вскрикнула: «Это же Севиль!». При этом остальные члены жюри не сразу поддержали эту версию. Были озвучены имена Юлии Савичевой и Елены Воробей. Финалистами юбилейного сезона песенного конкурса стали Бабочка, Енот, Кот и Змей Горыныч. Впервые в истории проекта все четыре маски участвовали в суперфинале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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