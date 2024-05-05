Стал известен победитель пятого сезона шоу «Маска»

В пятом сезоне шоу «Маска» победила певица Севиль

06 мая 2024 в 05:13 Размер текста - 17 +

Севиль Велиева стала первой женщиной, одержавшей победу в российской версии шоу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В финале пятого сезона шоу «Маска» раскрыли личности всех участников и выбрали победителя. После напряженной борьбы лучшим признали Енота и певшую под его маской Seville (Севиль Велиева). Передача вышла в эфир 5 марта на канале НТВ. После выступления с композицией «Мама, я танцую» Регина Тодоренко вскрикнула: «Это же Севиль!». При этом остальные члены жюри не сразу поддержали эту версию. Были озвучены имена Юлии Савичевой и Елены Воробей. Финалистами юбилейного сезона песенного конкурса стали Бабочка, Енот, Кот и Змей Горыныч. Впервые в истории проекта все четыре маски участвовали в суперфинале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В финале пятого сезона шоу «Маска» раскрыли личности всех участников и выбрали победителя. После напряженной борьбы лучшим признали Енота и певшую под его маской Seville (Севиль Велиева). Передача вышла в эфир 5 марта на канале НТВ. После выступления с композицией «Мама, я танцую» Регина Тодоренко вскрикнула: «Это же Севиль!». При этом остальные члены жюри не сразу поддержали эту версию. Были озвучены имена Юлии Савичевой и Елены Воробей. Финалистами юбилейного сезона песенного конкурса стали Бабочка, Енот, Кот и Змей Горыныч. Впервые в истории проекта все четыре маски участвовали в суперфинале.