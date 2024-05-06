Российские силовики заподозрили религиозного блогера в оправдании терроризма

Российские правоохранительные органы заподозрили религиозного блогера Надежду Кеворкову в оправдании терроризма. Силовики провели обыск в ее квартире.
«Блогера подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)», — сообщает РЕН ТВ. Там добавили, что в ходе обыска в квартире Кеворковой изъяли смартфон и обнаружили различные плакаты, в том числе с надписями «Они не террористы» и «Лучше митинг».
Газета «Известия» со ссылкой на источник пишет, что Кеворкова, разделяя радикальную исламскую идеологию, публиковала посты, оправдывающие нападение террористов на Нальчик в 2005 году и деятельность «Движения Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, ее деятельность запрещена на территории РФ). Кроме того, блогер поддерживает связи с людьми, причастными к террористической деятельности и финансированию ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка), заключили в газете.
Известно, что Кеворкова ведет околорелигиозный блог, в котором в последнее время публиковала материалы, посвященные ситуации вокруг Израиля и палестино-израильского конфликта. Некоторые ее статьи также размещались в СМИ, запрещенных на территории России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.