Российские силовики заподозрили религиозного блогера в оправдании терроризма

06 мая 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

Силовики провели обыск в квартире блогера Надежды Кеворковой, сообщает РЕН ТВ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские правоохранительные органы заподозрили религиозного блогера Надежду Кеворкову в оправдании терроризма. Силовики провели обыск в ее квартире. «Блогера подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)», — сообщает РЕН ТВ. Там добавили, что в ходе обыска в квартире Кеворковой изъяли смартфон и обнаружили различные плакаты, в том числе с надписями «Они не террористы» и «Лучше митинг». Газета «Известия» со ссылкой на источник пишет, что Кеворкова, разделяя радикальную исламскую идеологию, публиковала посты, оправдывающие нападение террористов на Нальчик в 2005 году и деятельность «Движения Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, ее деятельность запрещена на территории РФ). Кроме того, блогер поддерживает связи с людьми, причастными к террористической деятельности и финансированию ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка), заключили в газете. Известно, что Кеворкова ведет околорелигиозный блог, в котором в последнее время публиковала материалы, посвященные ситуации вокруг Израиля и палестино-израильского конфликта. Некоторые ее статьи также размещались в СМИ, запрещенных на территории России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские правоохранительные органы заподозрили религиозного блогера Надежду Кеворкову в оправдании терроризма. Силовики провели обыск в ее квартире. «Блогера подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)», — сообщает РЕН ТВ. Там добавили, что в ходе обыска в квартире Кеворковой изъяли смартфон и обнаружили различные плакаты, в том числе с надписями «Они не террористы» и «Лучше митинг». Газета «Известия» со ссылкой на источник пишет, что Кеворкова, разделяя радикальную исламскую идеологию, публиковала посты, оправдывающие нападение террористов на Нальчик в 2005 году и деятельность «Движения Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, ее деятельность запрещена на территории РФ). Кроме того, блогер поддерживает связи с людьми, причастными к террористической деятельности и финансированию ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка), заключили в газете. Известно, что Кеворкова ведет околорелигиозный блог, в котором в последнее время публиковала материалы, посвященные ситуации вокруг Израиля и палестино-израильского конфликта. Некоторые ее статьи также размещались в СМИ, запрещенных на территории России.