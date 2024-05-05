Российского сержанта судят за убийство семерых сослуживцев

06 мая 2024 в 07:42 Размер текста - 17 +

В военном суде начался процесс по делу Дмитрия Лобовикова (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший исполняющий обязанности командира взвода сержанта Дмитрий Лобовиков предстал перед судом за убийство семерых сослуживцев в ночь с 13 на 14 января 2023 года. Согласно материалам дела, трагедия произошла после празднования Старого Нового года. «Во 2-м Западном окружном военном суде начался процесс по делу Дмитрия Лобовикова. Он обвиняется в убийстве семи своих сослуживцев», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что Лобовиков, по данным следствия, решил проверить караулы и остался недоволен их работой. Затем он вызвал одного из солдат, выдернул чеку из гранаты и попросил вставить ее обратно. Когда военнослужащий ответил, что не умеет этого делать, сержант бросил боеприпас в комнату, где спали бойцы соседнего подразделения. В помещении находились газовые баллоны, которые взорвались вместе с гранатой. В результате семь человек погибли, еще 10 получили ранения. Лобовиков был задержан и обвинен в убийстве двух и более лиц, причинении легкого и среднего вреда здоровью, а также незаконном хранении взрывчатых веществ. Во время первого судебного заседания государственный обвинитель сообщил, что действия сержанта причинили ущерб на сумму семь миллионов рублей, заключили в материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший исполняющий обязанности командира взвода сержанта Дмитрий Лобовиков предстал перед судом за убийство семерых сослуживцев в ночь с 13 на 14 января 2023 года. Согласно материалам дела, трагедия произошла после празднования Старого Нового года. «Во 2-м Западном окружном военном суде начался процесс по делу Дмитрия Лобовикова. Он обвиняется в убийстве семи своих сослуживцев», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что Лобовиков, по данным следствия, решил проверить караулы и остался недоволен их работой. Затем он вызвал одного из солдат, выдернул чеку из гранаты и попросил вставить ее обратно. Когда военнослужащий ответил, что не умеет этого делать, сержант бросил боеприпас в комнату, где спали бойцы соседнего подразделения. В помещении находились газовые баллоны, которые взорвались вместе с гранатой. В результате семь человек погибли, еще 10 получили ранения. Лобовиков был задержан и обвинен в убийстве двух и более лиц, причинении легкого и среднего вреда здоровью, а также незаконном хранении взрывчатых веществ. Во время первого судебного заседания государственный обвинитель сообщил, что действия сержанта причинили ущерб на сумму семь миллионов рублей, заключили в материале.