05 мая 2024

Российского сержанта судят за убийство семерых сослуживцев

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Оглашение приговора Ивану Ергеледжи. Свердловская область, Первоуральск, скамья подсудимых, подсудимый, суд
В военном суде начался процесс по делу Дмитрия Лобовикова (архивное фото) Фото:

Бывший исполняющий обязанности командира взвода сержанта Дмитрий Лобовиков предстал перед судом за убийство семерых сослуживцев в ночь с 13 на 14 января 2023 года. Согласно материалам дела, трагедия произошла после празднования Старого Нового года.

«Во 2-м Западном окружном военном суде начался процесс по делу Дмитрия Лобовикова. Он обвиняется в убийстве семи своих сослуживцев», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что Лобовиков, по данным следствия, решил проверить караулы и остался недоволен их работой. Затем он вызвал одного из солдат, выдернул чеку из гранаты и попросил вставить ее обратно. Когда военнослужащий ответил, что не умеет этого делать, сержант бросил боеприпас в комнату, где спали бойцы соседнего подразделения.

В помещении находились газовые баллоны, которые взорвались вместе с гранатой. В результате семь человек погибли, еще 10 получили ранения. Лобовиков был задержан и обвинен в убийстве двух и более лиц, причинении легкого и среднего вреда здоровью, а также незаконном хранении взрывчатых веществ. Во время первого судебного заседания государственный обвинитель сообщил, что действия сержанта причинили ущерб на сумму семь миллионов рублей, заключили в материале.

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Бывший исполняющий обязанности командира взвода сержанта Дмитрий Лобовиков предстал перед судом за убийство семерых сослуживцев в ночь с 13 на 14 января 2023 года. Согласно материалам дела, трагедия произошла после празднования Старого Нового года. «Во 2-м Западном окружном военном суде начался процесс по делу Дмитрия Лобовикова. Он обвиняется в убийстве семи своих сослуживцев», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что Лобовиков, по данным следствия, решил проверить караулы и остался недоволен их работой. Затем он вызвал одного из солдат, выдернул чеку из гранаты и попросил вставить ее обратно. Когда военнослужащий ответил, что не умеет этого делать, сержант бросил боеприпас в комнату, где спали бойцы соседнего подразделения. В помещении находились газовые баллоны, которые взорвались вместе с гранатой. В результате семь человек погибли, еще 10 получили ранения. Лобовиков был задержан и обвинен в убийстве двух и более лиц, причинении легкого и среднего вреда здоровью, а также незаконном хранении взрывчатых веществ. Во время первого судебного заседания государственный обвинитель сообщил, что действия сержанта причинили ущерб на сумму семь миллионов рублей, заключили в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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