Умер тренер сборной Аргентины, подаривший стране первую победу в ЧМ

06 мая 2024 в 02:26 Размер текста - 17 +

Менотти возглавлял сборную Аргентины с 1974 по 1983 год (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU Экс-главный тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-службе Аргентинской футбольной ассоциации (AFA). «Ассоциация футбола Аргентины с сожалением и огромной грустью сообщает о кончине Сезара Луиса Менотти, нынешнего директора национальной сборной и бывшего тренера сборной Аргентины. До свидания, дорогой!» — опубликовало AFA в своих социальных сетях. Причины смерти специалиста не сообщаются. Менотти возглавлял сборную Аргентины с 1974 по 1983 год. Под его руководством команда стала победителем чемпионата мира 1978 года. Также Менотти возглавлял аргентинские команды «Бока Хуниорс», «Индепендьенте», «Росарио Сентраль», испанский «Атлетико» и сборную Мексики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-главный тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-службе Аргентинской футбольной ассоциации (AFA). «Ассоциация футбола Аргентины с сожалением и огромной грустью сообщает о кончине Сезара Луиса Менотти, нынешнего директора национальной сборной и бывшего тренера сборной Аргентины. До свидания, дорогой!» — опубликовало AFA в своих социальных сетях. Причины смерти специалиста не сообщаются. Менотти возглавлял сборную Аргентины с 1974 по 1983 год. Под его руководством команда стала победителем чемпионата мира 1978 года. Также Менотти возглавлял аргентинские команды «Бока Хуниорс», «Индепендьенте», «Росарио Сентраль», испанский «Атлетико» и сборную Мексики.