05 мая 2024

Умер тренер сборной Аргентины, подаривший стране первую победу в ЧМ

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Менотти возглавлял сборную Аргентины с 1974 по 1983 год (фото из архива) Фото:

Экс-главный тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-службе Аргентинской футбольной ассоциации (AFA).

«Ассоциация футбола Аргентины с сожалением и огромной грустью сообщает о кончине Сезара Луиса Менотти, нынешнего директора национальной сборной и бывшего тренера сборной Аргентины. До свидания, дорогой!» — опубликовало AFA в своих социальных сетях. Причины смерти специалиста не сообщаются.

Менотти возглавлял сборную Аргентины с 1974 по 1983 год. Под его руководством команда стала победителем чемпионата мира 1978 года. Также Менотти возглавлял аргентинские команды «Бока Хуниорс», «Индепендьенте», «Росарио Сентраль», испанский «Атлетико» и сборную Мексики.

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Экс-главный тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-службе Аргентинской футбольной ассоциации (AFA). «Ассоциация футбола Аргентины с сожалением и огромной грустью сообщает о кончине Сезара Луиса Менотти, нынешнего директора национальной сборной и бывшего тренера сборной Аргентины. До свидания, дорогой!» — опубликовало AFA в своих социальных сетях. Причины смерти специалиста не сообщаются. Менотти возглавлял сборную Аргентины с 1974 по 1983 год. Под его руководством команда стала победителем чемпионата мира 1978 года. Также Менотти возглавлял аргентинские команды «Бока Хуниорс», «Индепендьенте», «Росарио Сентраль», испанский «Атлетико» и сборную Мексики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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