Repubblica: НАТО установила красные линии, чтобы оправдать ввод войск на Украину

05 мая 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

НАТО может ввести войска на Украину после пересечения красных линий, пишет Repubblica Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО установила две красные линии для России на фоне провалов ВСУ на фронте. Так, Североатлантический альянс может отправить войска на Украину в случае успехов армии РФ или «провокаций» со стороны Москвы, пишет газета La Repubblica. «НАТО в очень конфиденциальной форме и без официальных сообщений установила как минимум две красные линии, за которыми может быть прямое вмешательство в конфликт на Украине», — говорится в материале. Уточняется, что этими красными линиями могут стать дальнейшие успехи российской армии, а также якобы провокации со стороны Москвы. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО является косвенным соучастником военных преступлений Киева, так как поставляет оружие, из-за которого умирают мирные граждане. В Москве неоднократно заявляли, что альянс поставками оружия и обучением ВСУ напрямую участвует в конфликте. Кроме того, грядущие учения альянса у российских границ являются доказательством подготовки военного блока к войне с РФ, сказал официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО установила две красные линии для России на фоне провалов ВСУ на фронте. Так, Североатлантический альянс может отправить войска на Украину в случае успехов армии РФ или «провокаций» со стороны Москвы, пишет газета La Repubblica. «НАТО в очень конфиденциальной форме и без официальных сообщений установила как минимум две красные линии, за которыми может быть прямое вмешательство в конфликт на Украине», — говорится в материале. Уточняется, что этими красными линиями могут стать дальнейшие успехи российской армии, а также якобы провокации со стороны Москвы. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО является косвенным соучастником военных преступлений Киева, так как поставляет оружие, из-за которого умирают мирные граждане. В Москве неоднократно заявляли, что альянс поставками оружия и обучением ВСУ напрямую участвует в конфликте. Кроме того, грядущие учения альянса у российских границ являются доказательством подготовки военного блока к войне с РФ, сказал официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.