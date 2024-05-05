Repubblica: НАТО установила красные линии, чтобы оправдать ввод войск на Украину

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НАТО может ввести войска на Украину после пересечения красных линий, пишет Repubblica Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

НАТО установила две красные линии для России на фоне провалов ВСУ на фронте. Так, Североатлантический альянс может отправить войска на Украину в случае успехов армии РФ или «провокаций» со стороны Москвы, пишет газета La Repubblica.

«НАТО в очень конфиденциальной форме и без официальных сообщений установила как минимум две красные линии, за которыми может быть прямое вмешательство в конфликт на Украине», — говорится в материале. Уточняется, что этими красными линиями могут стать дальнейшие успехи российской армии, а также якобы провокации со стороны Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО является косвенным соучастником военных преступлений Киева, так как поставляет оружие, из-за которого умирают мирные граждане.

В Москве неоднократно заявляли, что альянс поставками оружия и обучением ВСУ напрямую участвует в конфликте. Кроме того, грядущие учения альянса у российских границ являются доказательством подготовки военного блока к войне с РФ, сказал официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

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НАТО установила две красные линии для России на фоне провалов ВСУ на фронте. Так, Североатлантический альянс может отправить войска на Украину в случае успехов армии РФ или «провокаций» со стороны Москвы, пишет газета La Repubblica. «НАТО в очень конфиденциальной форме и без официальных сообщений установила как минимум две красные линии, за которыми может быть прямое вмешательство в конфликт на Украине», — говорится в материале. Уточняется, что этими красными линиями могут стать дальнейшие успехи российской армии, а также якобы провокации со стороны Москвы. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО является косвенным соучастником военных преступлений Киева, так как поставляет оружие, из-за которого умирают мирные граждане. В Москве неоднократно заявляли, что альянс поставками оружия и обучением ВСУ напрямую участвует в конфликте. Кроме того, грядущие учения альянса у российских границ являются доказательством подготовки военного блока к войне с РФ, сказал официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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