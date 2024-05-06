Французский иностранный легион понес первые потери на Украине

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Иностранный легион Франции понес потери в размере семи человек, заявил Борис Рожин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Иностранный легион Франции понес первые потери на территории Украины в ходе сражений у Часова Яра. Наемники потеряли до семи человек.

«В боях у Часова Яра наемники из французского Иностранного легиона понесли первые потери», — передает слова военкора Бориса Рожина «Российская газета». Он добавил, что потери могли составить до семи человек. Военкор отметил, что среди наемников появились хорошо подготовленные и мотивированные бойцы, отличающиеся от тех, кто не выдерживал в прошлых ситуациях.

Ранее уже произошли первые столкновения российских десантников с профессиональными военными из Германии и Франции, включая представителей Иностранного легиона. Также согласно отчетам, российские войска нанесли удар по позициям иностранных наемников 28 апреля, передает Life.

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Иностранный легион Франции понес первые потери на территории Украины в ходе сражений у Часова Яра. Наемники потеряли до семи человек. «В боях у Часова Яра наемники из французского Иностранного легиона понесли первые потери», — передает слова военкора Бориса Рожина «Российская газета». Он добавил, что потери могли составить до семи человек. Военкор отметил, что среди наемников появились хорошо подготовленные и мотивированные бойцы, отличающиеся от тех, кто не выдерживал в прошлых ситуациях. Ранее уже произошли первые столкновения российских десантников с профессиональными военными из Германии и Франции, включая представителей Иностранного легиона. Также согласно отчетам, российские войска нанесли удар по позициям иностранных наемников 28 апреля, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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