Иностранный легион Франции понес первые потери на территории Украины в ходе сражений у Часова Яра. Наемники потеряли до семи человек.
«В боях у Часова Яра наемники из французского Иностранного легиона понесли первые потери», — передает слова военкора Бориса Рожина «Российская газета». Он добавил, что потери могли составить до семи человек. Военкор отметил, что среди наемников появились хорошо подготовленные и мотивированные бойцы, отличающиеся от тех, кто не выдерживал в прошлых ситуациях.
Ранее уже произошли первые столкновения российских десантников с профессиональными военными из Германии и Франции, включая представителей Иностранного легиона. Также согласно отчетам, российские войска нанесли удар по позициям иностранных наемников 28 апреля, передает
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