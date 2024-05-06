Французский иностранный легион понес первые потери на Украине

06 мая 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Иностранный легион Франции понес потери в размере семи человек, заявил Борис Рожин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранный легион Франции понес первые потери на территории Украины в ходе сражений у Часова Яра. Наемники потеряли до семи человек. «В боях у Часова Яра наемники из французского Иностранного легиона понесли первые потери», — передает слова военкора Бориса Рожина «Российская газета». Он добавил, что потери могли составить до семи человек. Военкор отметил, что среди наемников появились хорошо подготовленные и мотивированные бойцы, отличающиеся от тех, кто не выдерживал в прошлых ситуациях. Ранее уже произошли первые столкновения российских десантников с профессиональными военными из Германии и Франции, включая представителей Иностранного легиона. Также согласно отчетам, российские войска нанесли удар по позициям иностранных наемников 28 апреля, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иностранный легион Франции понес первые потери на территории Украины в ходе сражений у Часова Яра. Наемники потеряли до семи человек. «В боях у Часова Яра наемники из французского Иностранного легиона понесли первые потери», — передает слова военкора Бориса Рожина «Российская газета». Он добавил, что потери могли составить до семи человек. Военкор отметил, что среди наемников появились хорошо подготовленные и мотивированные бойцы, отличающиеся от тех, кто не выдерживал в прошлых ситуациях. Ранее уже произошли первые столкновения российских десантников с профессиональными военными из Германии и Франции, включая представителей Иностранного легиона. Также согласно отчетам, российские войска нанесли удар по позициям иностранных наемников 28 апреля, передает Life.