Защита Тимура Иванова предложит отправить его под домашний арест

05 мая 2024 в 23:39 Размер текста - 17 +

Тимур Иванов не признает своей вины Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Защита замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова настаивает на переводе задержанного под домашний арест в его столичную квартиру или в загородный дом на Рублевском шоссе. Об этом сообщил адвокат военного чиновника Денис Балуев. «Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения», — подчеркнул Денис Балуев в беседе с « Коммерсантом ». Он добавил, что Иванов решил участвовать в слушании по делу по видеосвязи из СИЗО «Лефортово», где сейчас пребывает. Защиту больше недели не пускают к подопечному, отметил Балуев. Коммерсант заявляет, что защита хочет предложить в качестве альтернативы нахождения замглавы под стражей домашний арест в его столичной квартире на Поварской улице. Или в загородном доме, что некоторые СМИ оценили в 1 млрд рублей. Иванова подозревают в получении крупной взятки и обвиняют в коррупции. Согласно предварительным данным, речь идет о сумме в 1,185 млрд рублей. Он не признал вину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Защита замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова настаивает на переводе задержанного под домашний арест в его столичную квартиру или в загородный дом на Рублевском шоссе. Об этом сообщил адвокат военного чиновника Денис Балуев. «Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения», — подчеркнул Денис Балуев в беседе с «Коммерсантом». Он добавил, что Иванов решил участвовать в слушании по делу по видеосвязи из СИЗО «Лефортово», где сейчас пребывает. Защиту больше недели не пускают к подопечному, отметил Балуев. Коммерсант заявляет, что защита хочет предложить в качестве альтернативы нахождения замглавы под стражей домашний арест в его столичной квартире на Поварской улице. Или в загородном доме, что некоторые СМИ оценили в 1 млрд рублей. Иванова подозревают в получении крупной взятки и обвиняют в коррупции. Согласно предварительным данным, речь идет о сумме в 1,185 млрд рублей. Он не признал вину.