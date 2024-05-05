Защита Тимура Иванова предложит отправить его под домашний арест

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Тимур Иванов не признает своей вины
Тимур Иванов не признает своей вины Фото:

Защита замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова настаивает на переводе задержанного под домашний арест в его столичную квартиру или в загородный дом на Рублевском шоссе. Об этом сообщил адвокат военного чиновника Денис Балуев.

«Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения», — подчеркнул Денис Балуев в беседе с «Коммерсантом». Он добавил, что Иванов решил участвовать в слушании по делу по видеосвязи из СИЗО «Лефортово», где сейчас пребывает. Защиту больше недели не пускают к подопечному, отметил Балуев.

Коммерсант заявляет, что защита хочет предложить в качестве альтернативы нахождения замглавы под стражей домашний арест в его столичной квартире на Поварской улице. Или в загородном доме, что некоторые СМИ оценили в 1 млрд рублей.

Иванова подозревают в получении крупной взятки и обвиняют в коррупции. Согласно предварительным данным, речь идет о сумме в 1,185 млрд рублей. Он не признал вину.

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Защита замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова настаивает на переводе задержанного под домашний арест в его столичную квартиру или в загородный дом на Рублевском шоссе. Об этом сообщил адвокат военного чиновника Денис Балуев. «Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения», — подчеркнул Денис Балуев в беседе с «Коммерсантом». Он добавил, что Иванов решил участвовать в слушании по делу по видеосвязи из СИЗО «Лефортово», где сейчас пребывает. Защиту больше недели не пускают к подопечному, отметил Балуев. Коммерсант заявляет, что защита хочет предложить в качестве альтернативы нахождения замглавы под стражей домашний арест в его столичной квартире на Поварской улице. Или в загородном доме, что некоторые СМИ оценили в 1 млрд рублей. Иванова подозревают в получении крупной взятки и обвиняют в коррупции. Согласно предварительным данным, речь идет о сумме в 1,185 млрд рублей. Он не признал вину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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