Общество Лавров заявил, что Запад хочет подчинить православие зарубежному патриарху 05 мая 2024 в 23:34 Размер текста - 17 + Лавров рассказал об опасностях для православия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад хочет нанести ущерб православию и подчинить его руководству константинопольского патриарха, который контролируется США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Запад хочет, чтобы православию был нанесен непоправимый ущерб. И чтобы православный мир оказался под руководством константинопольского патриарха», — заявил Лавров в интервью боснийскому телеканалу «АТВ». По словам Лаврова, патриарх Константинополя находится под влиянием Соединенных Штатов. Предполагается, что он исполняет их требования и зависит от них финансово. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Запад хочет нанести ущерб православию и подчинить его руководству константинопольского патриарха, который контролируется США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Запад хочет, чтобы православию был нанесен непоправимый ущерб. И чтобы православный мир оказался под руководством константинопольского патриарха», — заявил Лавров в интервью боснийскому телеканалу «АТВ». По словам Лаврова, патриарх Константинополя находится под влиянием Соединенных Штатов. Предполагается, что он исполняет их требования и зависит от них финансово. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям