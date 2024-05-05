Лавров заявил, что Запад хочет подчинить православие зарубежному патриарху

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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, лавров сергей
Лавров рассказал об опасностях для православия Фото:

Запад хочет нанести ущерб православию и подчинить его руководству константинопольского патриарха, который контролируется США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Запад хочет, чтобы православию был нанесен непоправимый ущерб. И чтобы православный мир оказался под руководством константинопольского патриарха», — заявил Лавров в интервью боснийскому телеканалу «АТВ».

По словам Лаврова, патриарх Константинополя находится под влиянием Соединенных Штатов. Предполагается, что он исполняет их требования и зависит от них финансово.

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Запад хочет нанести ущерб православию и подчинить его руководству константинопольского патриарха, который контролируется США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Запад хочет, чтобы православию был нанесен непоправимый ущерб. И чтобы православный мир оказался под руководством константинопольского патриарха», — заявил Лавров в интервью боснийскому телеканалу «АТВ». По словам Лаврова, патриарх Константинополя находится под влиянием Соединенных Штатов. Предполагается, что он исполняет их требования и зависит от них финансово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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