Лавров заявил, что Запад хочет подчинить православие зарубежному патриарху

Лавров рассказал об опасностях для православия
Запад хочет нанести ущерб православию и подчинить его руководству константинопольского патриарха, который контролируется США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Запад хочет, чтобы православию был нанесен непоправимый ущерб. И чтобы православный мир оказался под руководством константинопольского патриарха», — заявил Лавров в интервью боснийскому телеканалу «АТВ».
По словам Лаврова, патриарх Константинополя находится под влиянием Соединенных Штатов. Предполагается, что он исполняет их требования и зависит от них финансово.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.