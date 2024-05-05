Лавров назвал качество, которого недостает главе МИД Британии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что его коллега из Великобритании Дэвид Кэмерон никогда не раскаивается, так как ему это чувство не знакомо. Так он прокомментировал заявление британского МИД о якобы «праве» Украины наносить удары по любым целям РФ их оружием.
«По любым целям на территории России. Кэмерон не раскаялся. Такие люди не раскаиваются, им это чувство неизвестно», — сказал Лавров в интервью телеканалу ATB. По его словам, своими заявлениями Кэмерон подтвердил, что британское оружие может использоваться украинцами.
Ранее Дэвид Кэмерон в интервью Reuters заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это высказывание, назвал его еще одним очень опасным заявлением. Он добавил, что в Кремле видят вербальную эскалацию со стороны официальных западных представителей. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, Запад ведет войну против России через Украину.
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