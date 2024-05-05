«Росатом» предупредил о последствиях запрета США на импорт урана из РФ

Принятый Конгрессом США законопроект о запрете на импорт обогащенного урана из России носит деструктивный характер для рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла. Также инициатива негативно скажется на атомной энергетике многих стран, заявили в «Росатоме».
«Очевидно, что подобные инициативы, имеющие явно выраженный политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла. В конечном итоге [инициативы] негативно скажутся на ситуации в атомной энергетике в странах, принимающих подобные нерыночные решения», — рассказали в госкорпорации газете «
В «Росатоме» подчеркнули, что «политическая конъюнктура» не должна сказываться на работе рынка ядерного топлива. Компания подчеркивает, что в период массового энергетического перехода и роста потребностей стран в ядерном топливе в развитии отрасли важную роль играет международное сотрудничество на взаимовыгодных условиях.
Сенаторы США Джон Баррассо, Джо Манчин и Джим Риш ранее поддержали единогласное принятие инициативы по ограничению поставок урана из РФ в штаты, передает RT. Теперь документ направится на подпись американскому лидеру Джо Байдену.
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