05 мая 2024

«Росатом» предупредил о последствиях запрета США на импорт урана из РФ

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Белоярская атомная электростанция им. И.В. Курчатова. Свердловская область, радиационная безопасность, радиация, радиационный контроль, радиационный фон
Если законопроект подпишет президент США, то запрет будет действовать до 2040 года Фото:

Принятый Конгрессом США законопроект о запрете на импорт обогащенного урана из России носит деструктивный характер для рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла. Также инициатива негативно скажется на атомной энергетике многих стран, заявили в «Росатоме».

«Очевидно, что подобные инициативы, имеющие явно выраженный политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла. В конечном итоге [инициативы] негативно скажутся на ситуации в атомной энергетике в странах, принимающих подобные нерыночные решения», — рассказали в госкорпорации газете «Коммерсант».

В «Росатоме» подчеркнули, что «политическая конъюнктура» не должна сказываться на работе рынка ядерного топлива. Компания подчеркивает, что в период массового энергетического перехода и роста потребностей стран в ядерном топливе в развитии отрасли важную роль играет международное сотрудничество на взаимовыгодных условиях.

Сенаторы США Джон Баррассо, Джо Манчин и Джим Риш ранее поддержали единогласное принятие инициативы по ограничению поставок урана из РФ в штаты, передает RT. Теперь документ направится на подпись американскому лидеру Джо Байдену.

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Принятый Конгрессом США законопроект о запрете на импорт обогащенного урана из России носит деструктивный характер для рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла. Также инициатива негативно скажется на атомной энергетике многих стран, заявили в «Росатоме». «Очевидно, что подобные инициативы, имеющие явно выраженный политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла. В конечном итоге [инициативы] негативно скажутся на ситуации в атомной энергетике в странах, принимающих подобные нерыночные решения», — рассказали в госкорпорации газете «Коммерсант». В «Росатоме» подчеркнули, что «политическая конъюнктура» не должна сказываться на работе рынка ядерного топлива. Компания подчеркивает, что в период массового энергетического перехода и роста потребностей стран в ядерном топливе в развитии отрасли важную роль играет международное сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Сенаторы США Джон Баррассо, Джо Манчин и Джим Риш ранее поддержали единогласное принятие инициативы по ограничению поставок урана из РФ в штаты, передает RT. Теперь документ направится на подпись американскому лидеру Джо Байдену.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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