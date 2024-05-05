05 мая 2024

Глава Rheinmetall пообещал передать ВСУ сотни тысяч снарядов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, кпп, всу,  stock
Вооружение передадут ВСУ в этом году Фото:

Глава Rheinmetall Армин Паппергер пообещал в этом году передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) «сотни тысяч» снарядов, в том числе прототипы артиллерийских снарядов с дальностью 100 километров. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

«Необходимо разработать новый пакет [помощи Украине], каким бы он ни был… В это число войдут прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы 100 км, артиллерия меняет правила игры», — заявил на мероприятии в Дюссельдорфе Паппергер, пишет издание.

В начале 2024 года Паппергер сообщил о создании нового завода по производству боеприпасов на Украине. В феврале концерн подписал с украинским партнером меморандум о создании в стране такого предприятия.

Ранее левые экстремисты подожгли садовый домик Паппергера в Германсбурге в Нижней Саксонии. Неизвестные сообщили в письме, что установили зажигательное устройство в ночь на 29 апреля. Атаку связали с поставками оружия Киеву. Компания Паппергера Rheinmetall накапливает «различные старые типы танков», которые будут переданы Украине вместе с боеприпасами, уверены поджигатели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Rheinmetall Армин Паппергер пообещал в этом году передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) «сотни тысяч» снарядов, в том числе прототипы артиллерийских снарядов с дальностью 100 километров. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt. «Необходимо разработать новый пакет [помощи Украине], каким бы он ни был… В это число войдут прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы 100 км, артиллерия меняет правила игры», — заявил на мероприятии в Дюссельдорфе Паппергер, пишет издание. В начале 2024 года Паппергер сообщил о создании нового завода по производству боеприпасов на Украине. В феврале концерн подписал с украинским партнером меморандум о создании в стране такого предприятия. Ранее левые экстремисты подожгли садовый домик Паппергера в Германсбурге в Нижней Саксонии. Неизвестные сообщили в письме, что установили зажигательное устройство в ночь на 29 апреля. Атаку связали с поставками оружия Киеву. Компания Паппергера Rheinmetall накапливает «различные старые типы танков», которые будут переданы Украине вместе с боеприпасами, уверены поджигатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...