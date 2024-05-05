Глава Rheinmetall пообещал передать ВСУ сотни тысяч снарядов

Глава Rheinmetall Армин Паппергер пообещал в этом году передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) «сотни тысяч» снарядов, в том числе прототипы артиллерийских снарядов с дальностью 100 километров. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.
«Необходимо разработать новый пакет [помощи Украине], каким бы он ни был… В это число войдут прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы 100 км, артиллерия меняет правила игры», — заявил на мероприятии в Дюссельдорфе Паппергер,
В начале 2024 года Паппергер сообщил о создании нового завода по производству боеприпасов на Украине. В феврале концерн подписал с украинским партнером меморандум о создании в стране такого предприятия.
Ранее левые экстремисты подожгли садовый домик Паппергера в Германсбурге в Нижней Саксонии. Неизвестные сообщили в письме, что установили зажигательное устройство в ночь на 29 апреля. Атаку связали с поставками оружия Киеву. Компания Паппергера Rheinmetall накапливает «различные старые типы танков», которые будут переданы Украине вместе с боеприпасами, уверены поджигатели.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.