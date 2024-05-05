Глава Rheinmetall пообещал передать ВСУ сотни тысяч снарядов

06 мая 2024 в 02:17 Размер текста - 17 +

Вооружение передадут ВСУ в этом году Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle Глава Rheinmetall Армин Паппергер пообещал в этом году передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) «сотни тысяч» снарядов, в том числе прототипы артиллерийских снарядов с дальностью 100 километров. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt. «Необходимо разработать новый пакет [помощи Украине], каким бы он ни был… В это число войдут прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы 100 км, артиллерия меняет правила игры», — заявил на мероприятии в Дюссельдорфе Паппергер, пишет издание. В начале 2024 года Паппергер сообщил о создании нового завода по производству боеприпасов на Украине. В феврале концерн подписал с украинским партнером меморандум о создании в стране такого предприятия. Ранее левые экстремисты подожгли садовый домик Паппергера в Германсбурге в Нижней Саксонии. Неизвестные сообщили в письме, что установили зажигательное устройство в ночь на 29 апреля. Атаку связали с поставками оружия Киеву. Компания Паппергера Rheinmetall накапливает «различные старые типы танков», которые будут переданы Украине вместе с боеприпасами, уверены поджигатели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Rheinmetall Армин Паппергер пообещал в этом году передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) «сотни тысяч» снарядов, в том числе прототипы артиллерийских снарядов с дальностью 100 километров. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt. «Необходимо разработать новый пакет [помощи Украине], каким бы он ни был… В это число войдут прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы 100 км, артиллерия меняет правила игры», — заявил на мероприятии в Дюссельдорфе Паппергер, пишет издание. В начале 2024 года Паппергер сообщил о создании нового завода по производству боеприпасов на Украине. В феврале концерн подписал с украинским партнером меморандум о создании в стране такого предприятия. Ранее левые экстремисты подожгли садовый домик Паппергера в Германсбурге в Нижней Саксонии. Неизвестные сообщили в письме, что установили зажигательное устройство в ночь на 29 апреля. Атаку связали с поставками оружия Киеву. Компания Паппергера Rheinmetall накапливает «различные старые типы танков», которые будут переданы Украине вместе с боеприпасами, уверены поджигатели.