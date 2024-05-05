05 мая 2024

Россиянам хотят дать право выбирать регион для уплаты налогов

© Служба новостей «URA.RU»
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По действующему закону НДФЛ за работника платить работодатель Фото:

Россиянам могут дать право выбора уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — по адресу регистрации работодателям или месту проживания работника. Законопроект подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР.

«По действующему законодательству НДФЛ в бюджет за работника оплачивает работодатель. [Налог платится] в бюджет региона и в тот муниципалитет, в котором зарегистрирован работодатель. Когда гражданин живет в одном регионе, а работает в другом, то налоговые взносы уходят по месту регистрации работодателя», — говорится в документе, содержание которого передает «Известия».

Многие россияне работают вахтовым методом, также появляется все больше возможностей удаленной работы, поэтому целесообразно дать гражданам право выбора, куда платить НДФЛ: по месту работу или жительства, полагают депутаты. Для этого необходимо внести изменения в статью 226 части второй Налогового кодекса РФ.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о вычетах по НДФЛ на долгосрочные сбережения российских граждан. Вычеты будут предоставляться до 400 тысяч рублей в год, говорится в указе.

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Россиянам могут дать право выбора уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — по адресу регистрации работодателям или месту проживания работника. Законопроект подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР. «По действующему законодательству НДФЛ в бюджет за работника оплачивает работодатель. [Налог платится] в бюджет региона и в тот муниципалитет, в котором зарегистрирован работодатель. Когда гражданин живет в одном регионе, а работает в другом, то налоговые взносы уходят по месту регистрации работодателя», — говорится в документе, содержание которого передает «Известия». Многие россияне работают вахтовым методом, также появляется все больше возможностей удаленной работы, поэтому целесообразно дать гражданам право выбора, куда платить НДФЛ: по месту работу или жительства, полагают депутаты. Для этого необходимо внести изменения в статью 226 части второй Налогового кодекса РФ. Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о вычетах по НДФЛ на долгосрочные сбережения российских граждан. Вычеты будут предоставляться до 400 тысяч рублей в год, говорится в указе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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