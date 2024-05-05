Россиянам хотят дать право выбирать регион для уплаты налогов

Россиянам могут дать право выбора уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — по адресу регистрации работодателям или месту проживания работника. Законопроект подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР.
«По действующему законодательству НДФЛ в бюджет за работника оплачивает работодатель. [Налог платится] в бюджет региона и в тот муниципалитет, в котором зарегистрирован работодатель. Когда гражданин живет в одном регионе, а работает в другом, то налоговые взносы уходят по месту регистрации работодателя», — говорится в документе, содержание которого передает «Известия».
Многие россияне работают вахтовым методом, также появляется все больше возможностей удаленной работы, поэтому целесообразно дать гражданам право выбора, куда платить НДФЛ: по месту работу или жительства, полагают депутаты. Для этого необходимо внести изменения в статью 226 части второй Налогового кодекса РФ.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о вычетах по НДФЛ на долгосрочные сбережения российских граждан. Вычеты будут предоставляться до 400 тысяч рублей в год, говорится в указе.
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