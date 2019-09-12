В Екатеринбурге — новый этап «дворового» противостояния «Единой России» и ЛДПР

Алексей Вихарев курировал работу над обновлением дворов с самого начала Фото: Дмитрий Иванов

В Екатеринбурге депутат гордумы от «Единой России» Алексей Вихарев открыл обновленные дворовые территории для четырех домов на улице Баумана. Его инициатива стала своеобразным ответом либерал-демократам, которые попытались перехватить у «ЕР» их социальную инициативу.

В честь открытия нового двора для домов № 4а, 4б, 5 и 6 на Баумана Вихарев организовал праздник для жителей. «Активисты домов и все, кто их поддержал, проделали большой объем работы, выполнили все условия, чтобы попасть в муниципальную программу „Формирование современной городской среды“. Я взял на себя ответственность контролировать реализацию данного проекта: в период проведения работ несколько раз встречался с жителями и помогал решать возникшие проблемы», — сообщил «URA.RU» депутат.

Жители домов на Баумана обратились к Вихареву еще год назад. «Тогда там были кустарники, заброшенное поле. Люди даже говорили, что в кустах ночуют бездомные», — рассказал «URA.RU» один из жителей. По его словам, родители детей переживали, что отпускать гулять их просто некуда. Для участия в городской программе горожане сначала провели собрание собственников, а позже проголосовали за благоустройство территории.

«Дальше готовилась проектная документация, смета, которая согласовывается с жителями, так как им нужно софинансировать ее в размере 5%», — пояснил собеседник агентства. Администрация района одобрила заявку домов, и уже в июне подрядчик приступил к работе. К сентябрю во дворах провели освещение и озеленение территории, создали игровые зоны и спортивные площадки.

Алексей Вихарев организовал праздник по случаю открытия новых площадок Фото: Дмитрий Иванов

Дворовые территории открыли на улице Баумана Фото: Дмитрий Иванов