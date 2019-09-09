В Екатеринбурге ЛДПР перехватила у «Единой России» самую народную инициативу

Обновить двор помог депутат гордумы Фото предоставлены пресс-службой управляющей компании «Урал СТ»

Екатеринбургские либерал-демократы перехватили социальную инициативу «Единой России». Как стало известно «URA.RU», депутат гордумы от ЛДПР Дмитрий Николаев помог жителям дома по улице Боровая, 23 попасть в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в МО „город Екатеринбург“ в 2018—2022 годах». Результат отметили торжественным открытием нового благоустроенного двора в прошедшую пятницу, 6 сентября.

«Жильцы дома по улице Боровая обратились ко мне еще прошлой осенью. Рассказали, что районная администрация не принимает их заявку на попадание в муниципальную программу. Посоветовались с управляющей компанией, курирующей этот дом, совместно оказали жильцам квалифицированную юридическую помощь и в диалоге с жителями дома родился проект. Я благодарен жителям, что за мою включенность они пригласили меня на открытие обновленного двора», — рассказал «URA.RU» Николаев.

Негативной реакции со стороны «Единой России», активно использовавшей программу «Комфортная городская среда» для укрепления своих позиций, Николаев не ждет. «Программа изначально была инициирована президентом России Владимиром Путиным и участвовать в ней может любой», — убежден народный избранник.

«Чиновники в итоге сказали, что у нас вообще чуть ли не самый красивый проект благоустройства двора в городе получился. Из 7,9 млн рублей 5% — это средства жителей и 95% — средства федерального бюджета. Это полезный для всех жителей кейс — если советы домов будут активными и будут заявляться на эту программу, то благоустроенных территорий станет куда больше», — рассказала «URA.RU» директор управляющей компании «Урал СТ» Оксана Емельченко.

Фото предоставлены пресс-службой управляющей компании «Урал СТ»

Фото предоставлены пресс-службой управляющей компании «Урал СТ»