В РПЦ раскрыли, как Собчак и Богомолов готовились к венчанию

Венчание телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова было совершено по всем требованиям церкви. Об этом рассказал врио пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимир Лейгода в своем telegram-канале.
«Все церковные требования, которые предшествуют таинству, были соблюдены», — написал Владимир Лейгода. Также он отметил, что перед венчанием священник провел с молодоженами подробную беседу о смысле венчания и христианском понимании семейной жизни. Собчак и Богомолов, в свою очередь, не только в письменном виде выразили желание венчаться, но и раскаялись в своих «безнравственных и кощунственных поступках», которые молодожены намерены не совершать впредь.
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября в Москве. К ЗАГСу молодожены прибыли на катафалке, уточняет телеканал 360. Ранее протодиакон Андрей Кураев задумался о сносе храма, в котором прошло венчание Собчак и Богомолова, пишет Nation News.