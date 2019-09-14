Историк дал советы, как узнать происхождение своей семьи по фамилии

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История всего рода кроется в фамилии семьиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

История фамилии поможет узнать о происхождении своего рода. Об этом рассказал председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин.

«Каждая фамилия имеет свою индивидуальную историю, и по ней по крупицам можно проследить историю своего рода», — рассказал Алексей Мосин в интервью «Российской газете». По его словам, начать поиски следует с расспросов бабушек и дедушек, а затем, опираясь на их зацепки, следует идти в архивы.

Также Алексей Мосин отметил, что на фамилию часто влияли какие-нибудь характерные признаки. При этом ученый предупредил, что дословное толкование фамилий нередко может быть обманчивым, поэтому не нужно слепо следовать данному принципу.

Ранее стало известно, что самыми распространенными фамилиями в России с начала 21 века остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов, пишет RT.

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