Историк дал советы, как узнать происхождение своей семьи по фамилии

История фамилии поможет узнать о происхождении своего рода. Об этом рассказал председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин.
«Каждая фамилия имеет свою индивидуальную историю, и по ней по крупицам можно проследить историю своего рода», — рассказал Алексей Мосин в интервью «Российской газете». По его словам, начать поиски следует с расспросов бабушек и дедушек, а затем, опираясь на их зацепки, следует идти в архивы.
Также Алексей Мосин отметил, что на фамилию часто влияли какие-нибудь характерные признаки. При этом ученый предупредил, что дословное толкование фамилий нередко может быть обманчивым, поэтому не нужно слепо следовать данному принципу.
Ранее стало известно, что самыми распространенными фамилиями в России с начала 21 века остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов, пишет RT.