Козицына не оказалось в списке главных организаторов Универсиады после спора с губернатором

По слухам, Андрей Козицын был недоволен выбором площадки под Универсиаду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Председатель правительства России Дмитрий Медведев создал организационный комитет по подготовке к летней Универсиаде-2023 в Екатеринбурге. Распоряжение об этом опубликовано 16 сентября на сайте правовой информации. Данным документом премьер утвердил состав новой организации.

В состав оргкомитета вошел 41 чиновник и бизнесмен. Место председателя комитета отдано зампредседателя правительства РФ Ольге Голодец. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев стал ее заместителем.

С пометкой «по согласованию» в состав комитета вошли ключевые бизнесмены Урала: глава РМК Игорь Алтушкин, владелец «Синары» Дмитрий Пумпянский, основатель «Сима-Ленда» Андрей Симановский. Но металлургический холдинг УГМК представляет не гендиректор Андрей Козицын, а директор по общим вопросам Владимир Белоглазов.

В пресс-службе УГМК отсутствие Андрея Козицына в списке объяснили так: «Владимир Алексеевич [Белоглазов] очень опытный и грамотный руководитель. Есть решение поручить ему эту работу, и он ее с честью принял». Ранее появлялась информация, что Козицын недоволен выбором площадки под Универсиаду: якобы он предлагал Куйвашеву перенести ее с Кольцовского тракта на ВИЗ.

В распоряжении Медведев также поручил Минспорта совместно со свердловским правительством и «Российским студенческим спортивным союзом» разработать и представить комитету план мероприятий по подготовке к студенческим играм. А Минфину РФ и Минэкономразвития РФ вместе с региональными чиновниками предстоит предусмотреть бюджетные ассигнования на студенческие игры в 2020, 2021 и 2022 годах.