Влиятельный силовик получил пост советника мэра Сургута

Владимир Бабушкин работал в правоохранительных органах Курганской области и ХМАО
Экс-заместитель руководителя УМВД Сургута Владимир Бабушкин перешел на работу в администрацию в качестве советника главы города. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.
«Моя выслуга в органах внутренних дел — 36 лет. В августе я вышел на пенсию, но имею силы продолжить свою деятельность и мне будет интересно поработать в другой ипостаси», — заявил на брифинге журналистам Бабушкин. В качестве советника главы Сургута он будет заниматься вопросами обеспечения безопасности и координировать работу мэрии в с силовыми ведомствами.
В 2019 году Бабушкин почти шесть месяцев исполнял обязанности главного полицейского города. Однако затем на эту должность был назначен Руслан Кондрашов, который до этого проходил службу в Карелии.