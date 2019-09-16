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12 сентября 2019

Влиятельный силовик получил пост советника мэра Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание Думы города. Сургут, бабушкин владимир
Владимир Бабушкин работал в правоохранительных органах Курганской области и ХМАОФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Экс-заместитель руководителя УМВД Сургута Владимир Бабушкин перешел на работу в администрацию в качестве советника главы города. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.

«Моя выслуга в органах внутренних дел — 36 лет. В августе я вышел на пенсию, но имею силы продолжить свою деятельность и мне будет интересно поработать в другой ипостаси», — заявил на брифинге журналистам Бабушкин. В качестве советника главы Сургута он будет заниматься вопросами обеспечения безопасности и координировать работу мэрии в с силовыми ведомствами.

В 2019 году Бабушкин почти шесть месяцев исполнял обязанности главного полицейского города. Однако затем на эту должность был назначен Руслан Кондрашов, который до этого проходил службу в Карелии.

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