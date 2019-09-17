Андрей Симановский умножит созданное Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ставший всемирно известным после ремонта родной школы №106 екатеринбургский бизнесмен Андрей Симановский увеличит масштабы своей торговой империи «Сима-ленд». В распоряжении «URA.RU» оказались фото и видео помещений будущего нового офиса компании площадью 15 тысяч кв. м., который планируется сдать в декабре этого года. На фото видно застраивающееся помещение, пока напоминающее огромный ангар, а также будущие мозаичный пол и потолок помещения.

Помещение будет рассчитано примерно на три тысяч сотрудников. Сегодня в компании уже трудоустроено более десяти тысяч человек, которые работают в офисных помещениях общей площадью 15 тысяч кв. м. К декабрю 2020 года число сотрудников, по ранее озвученным прогнозам руководства компании, вырастет до 17000. «Планов у нас много и поверьте, они куда масштабнее того, что вам рассказывают. Но тот факт, что они раскрываются раньше, чем мы сами этого хотим, заслуживает изучения службой безопасности», — лаконично объяснил «URA.RU» Андрей Симановский.

Рассказывать о планах дальнейшего расширения бизнесмен говорить отказался. Источник в «Сима-ленде», впрочем, утверждает, что компания «готовит беспрецедентное расширение, под что даже зарегистрировала новый товарный знак „Sima World“» (с англ. «Сима-мир»).

Так выглядит будущий офис-рекордсмен сегодня Фото: читатели «URA.RU»

Вдали у стены видно будущую сцену Фото: читатели «URA.RU»

Так будет выложен пол в новом офисе «Сима-ленда» Фото: читатели «URA.RU»