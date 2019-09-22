Шойгу оценил возможность мира между Россией и Украиной

Сергей Шойгу исключил вероятность войны между двумя странами
Министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил вероятность военного столкновения армий Украины и России. Так, генерал рассчитывает, что страны будут пребывать в мирных отношениях.
«Очень надеюсь, что у украинской власти хватит воли и сил остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости», — передает слова министра «Московский комсомолец». Также Шойгу высказал убеждение, что когда-нибудь придет то самое время, когда россияне и украинцы будут жить мирно, уточняет
Отношения Москвы и Киева резко ухудшились в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Украинские власти считают его оккупированной территорией. При этом в Кремле заявляют, что возвращение полуострова соответствовало нормам международного права.