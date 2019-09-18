На Украине предложили новый план по возвращению Крыма

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Украина не теряет надежды по возвращению полуостроваФото: Viktor Levit, pixabay.com
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Крым вернулся в состав России

Крым и его жители вернутся в состав Украины с помощью поддержки Запада, который сделает республику мощной страной. С таким заявлением выступил экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж.

«Есть такой облегченный этап — выведение Крыма в свободную экономическую зону с международным форматом», — цитирует «Федеральное агентство новостей» модель возвращения Крыма по версии Маломужа. Тогда, по его мнению, украинцы, европейцы и американцы смогут обеспечивать эффективное функционирование.

Также, по задумке Маломужа, следует снять с должности главу Крыма Сергея Аксенова и провести «свободные выборы». В дальнейшем, согласно плану, полуостров должен стать зависимым от международных партнеров Киева. При этом Маломуж подчеркнул, что сейчас Украина не должна «гнобить крымчан». А после шагов к присоединению Крыма, по мнению генерала, крымчане «сами побегут» на Украину. «Если в России будет ухудшение, тем более, все будут в сторону [Украины]. Но к этому надо прийти», — заключил Маломуж.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, говоря о возможности присоединения России к G7, заявил, что «возвращение» Крыма станет сигналом миру о том, что Москва готова вновь «занять своё место в повестке дня высокой дипломатии», передает RT. Позже Зеленский вновь сообщил о намерении бороться за возвращение Крыма, пишет агентство Nation News.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года, когда 97% жителей региона проголосовали за вхождение в состав РФ. В Кремле заявляют, что вопрос территориальной принадлежности полуострова не является предметом торгов.

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