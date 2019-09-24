На парковку представительства ЯНАО в Тюмени летела краска с моста Челюскинцев (архив) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники представительства ЯНАО в Тюменской области обмотали личные автомобили полиэтиленом. Так чиновники прячут свои машины от краски, которая летит с ремонтируемого моста на Челюскинцев в Тюмени. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе департамента внешних связей ЯНАО.

Кадры с автомобилями ямальских чиновников опубликовали в группе «ЧП Ямал» социальной сети «ВКонтакте». «Представительство ЯНАО в Тюмени. Зачем машины пленкой замотали?» — написал анонимный пользователь. На снимках заметно, что защитной пленкой обернуты черный Toyota Land Cruiser и белый Mercedes C200.

В департаменте внешних связей ЯНАО уточнили, что рядом с представительством ЯНАО в Тюменской области красят опоры моста. «При сильном ветре брызги от краски попадали на автомобили, стоявшие на территории представительства. Несколько автомобилей сотрудников повредили. Чтобы защитить остальные машины, их временно накрыли полиэтиленом», — уточнили в ведомстве.

Работы по реконструкции моста проводит филиал ОАО «Мостострой-11» — «Строительное управление». Гендиректором головной компании является депутат Тюменской областной думы Николай Руссу.

Получить оперативный комментарий Руссу не удалось. Он попросил обратиться к директору филиала Дмитрию Прядко. На звонки корреспондента «URA.RU» на предприятии не ответили.

Фото: группа «ЧП Ямал», VK