В Чечне рассказали о болезни Кадырова

Рамзан Кадыров простудился, а telegram-каналы заявили о серьезной болезни главы республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров простудился.Об этом заявил министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.
«Глава ЧР Рамзан Ахматович Кадыров испытывает недомогание ввиду наличия у него сезонного заболевания ОРЗ (острое респираторное заболевание)», — написал Сулейманов в своем аккаунте в Instagram.
Он пояснил, что это нормальное явление для любого здорового организма в период сезонных климатических изменений, и заверил, что здоровью Кадырова сейчас ничего не угрожает., Ранее telegram-каналы сообщили, что глава Чечни серьезно болен.
Ранее Рамзан Кадыров осудил земляка за нарушение обычаев шариата. Житель Чечни появился на свадьбе дочери, что строго запрещено, поскольку мужчина не должен показывать эмоций.