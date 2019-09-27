Фестиваль документального кино в Перми завершился потасовкой

Инцидент произошел во время закрытия фестиваля Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Закрытие фестиваля документального кино «Флаэртиана» в Перми закончилось потасовкой. О случившемся сообщил «URA.RU» один из зрителей Павел Гурьянов. По его словам, инцидент произошел вовремя показа фильма — победителя конкурса «Хозяин оленей» режиссера Ксении Елян.

«Неподалеку от меня в зале сидела культурный обозреватель, редактор отдела культуры издательского дома „Компаньон“ Юлия Баталина. В какой-то момент она с агрессивно обратилась к позади нее сидящим женщинам и вскоре начала бить их своей сумкой», — сказал Гурьянов, отметив, что после этого журналистка выкрикнула одной из них: «Чтобы ты сдохла, тварь!» и покинула свое место.

Скандальный инцидент с участием журналистки, сказал Гурьянов, произошел и на открытии кинофестиваля. Она якобы устроила словесную перепалку с одной из женщин, снимавшей открытие «Флаэртианы» на телефон со вспышкой.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» Юлия Баталина заявила, что спровоцировала его одна из зрительниц. «Это было в Органном зале. Позади меня сидела женщина и постоянно пинала ногой спинку кресла. Я несколько раз обернулась, многозначительно на нее посмотрев, но она начала на меня орать. Ну, я и въехала ей сумкой», — отметила журналистка.

Президент кинофестиваля, директор госкиноцентра «Пермкино» Павел Печенкин назвал поведение журналистки «психически нездоровым» и заявил, что ранее в ходе проведения фестиваля Юлия Баталина нахамила и ему. Фестиваль документального кино проходил в Перми с 20 по 26 сентября.