Бывший ямальский чиновник, уволенный после секс-скандала, получит новый пост

Депутат думы Ноябрьска (ЯНАО) Дмитрий Бавдурный станет куратором ЛДПР в городе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат думы Ноябрьска (ЯНАО) Дмитрий Бавдурный, который покинул пост бизнес-омбудсмена Ямала после секс-скандала, станет куратором ЛДПР в городе. Об этом сообщили источники «URA.RU» в Ноябрьске, знакомые с ситуацией.

«Бавдурного в Ноябрьске назначат координатором ЛДПР», — сказал один из собеседников. По словам другого инсайдера, ожидается смена координаторов и в других муниципалитетах. «Вызвано это тем, что впереди большие выборы (в 2020 году избирают Заксобрание округа — прим. ред.), но не все местные отделения партии работают», — пояснил источник.

Сейчас пост координатора либерал-демократов в Ноябрьске занимает Ольга Каверина. Она не участвовала в выборах 8 сентября, поэтому не является депутатом гордумы. В беседе с корреспондентом «URA.RU» Бавдурный отметил, что сейчас уже является руководителем фракции в думе. «Это очень серьезная ответственность. На самом деле мне гораздо важнее то, что люди проголосовали за меня», — уточнил депутат. На прямой вопрос о своих карьерных перспективах он отвечать не стал.

Получить комментарии регионального координатора ЛДПР Дениса Садовникова и Кавериной не удалось. На момент публикации они не ответили на звонки.

Бавдурный работал на Ямале с 2000 года. Был заместителем прокурора Пуровского района, главой надзорного ведомства Тазовского района. В апреле 2013 года был назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей на Ямале. В ноябре 2017 года он подал в отставку после того, как в сети распространили его фото интимного характера, снятые в рабочем кабинете.