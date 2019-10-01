Нарколог оценил поведение звезды сериала «Счастливы вместе» во время задержания

Врач-нарколог Алексей Казанцев оценил поведение актрисы Натальи Бочкаревой во время ее задержания сотрудниками полиции.
По словам эксперта, на опубликованной СМИ видеозаписи видно, что звезда сериала «Счастливы вместе» находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. «Заметно, что актриса напугана, но при этом ведет себя демонстративно — это характерно для артистов с истероидным типом личности», — приводит «Комсомольская правда» слова Казанцева.
Ранее, напомним, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в сотрудники полиции задержали в центре Москвы актрису Наталью Бочкареву. Когда правоохранители остановили автомобиль Cadillac, женщина заметно нервничала и отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. По данным ведомства, при себе у нее якобы нашли 0,69 грамма кокаина. Сама Бочкарева эту информацию опровергает и утверждает, что видеозапись смонтирована.