«Мисс Украина — 2019» объяснила отказ говорить на украинском

Маргарита Паша отрицает, что отказалась давать интервью на украинском языкеФото: страница Маргариты Паша в Instagram
Победительница конкурса «Мисс Украина-2019» Маргарита Паша назвала ложью сообщения о своем отказе давать интервью на украинском языке. Девушка уверяет, что отменила интервью из-за усталости.
«Все сообщения о моем отказе общаться на украинском или русском языком является абсолютной ложью», — написала Паша на своей странице в Instagram, обращаясь к подписчикам на украинском языке. Девушка также добавила, что тележурналистке Екатерине Осадчей она отказала в беседе из-за переутомления. Сейчас у победительницы конкурса красоты очень плотный график с большим количеством интервью, фотосессий и прочих мероприятий.
Ранее Осадчая заявила, что модель не стала говорить с ней на украинском языке, из-за чего интервью так и не вышло в эфире программы «Светская жизнь» на телеканале «1+1». Тогда Паша опубликовала в Instagram пост, где заявила, что имеет право говорить на любом языке, передает «Царьград». Отказ от интервью и пост о выборе языка вызвал негодование украинцев. В соцсетях возмущенные соотечественники осудили победительницу конкурса красоты, уточняет портал «Утро.ру».