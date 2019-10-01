30 сентября 2019

«Мисс Украина — 2019» объяснила отказ говорить на украинском

© Служба новостей «URA.RU»
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Маргарита Паша отрицает, что отказалась давать интервью на украинском языкеФото: страница Маргариты Паша в Instagram

Победительница конкурса «Мисс Украина-2019» Маргарита Паша назвала ложью сообщения о своем отказе давать интервью на украинском языке. Девушка уверяет, что отменила интервью из-за усталости.

«Все сообщения о моем отказе общаться на украинском или русском языком является абсолютной ложью», — написала Паша на своей странице в Instagram, обращаясь к подписчикам на украинском языке. Девушка также добавила, что тележурналистке Екатерине Осадчей она отказала в беседе из-за переутомления. Сейчас у победительницы конкурса красоты очень плотный график с большим количеством интервью, фотосессий и прочих мероприятий.

Ранее Осадчая заявила, что модель не стала говорить с ней на украинском языке, из-за чего интервью так и не вышло в эфире программы «Светская жизнь» на телеканале «1+1». Тогда Паша опубликовала в Instagram пост, где заявила, что имеет право говорить на любом языке, передает «Царьград». Отказ от интервью и пост о выборе языка вызвал негодование украинцев. В соцсетях возмущенные соотечественники осудили победительницу конкурса красоты, уточняет портал «Утро.ру».

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Шановні мої друзі, не менш шановні вороги, а також дорогі хейтери та іже з ними! Давайте все ж включимо здоровий глузд і перестанемо продукувати фейки на рівному місці. Я хочу поставити остаточну крапку в цьому штучно вами роздутому скандалi з приводу української мови і мого ставлення до неї. Отже, вашій увазі моя офіційна позиція. Я, Маргарита Паша, є громадянкою України і дуже люблю свою країну. Люблю її багатонаціональність і полікультурність. Я ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку і державну мову, а також завжди вірила у верховенство права і демократичних свобод її громадян. Тому офіційно заявляю, що всі повідомлення про мою відмову спілкуватися українською або російською (в різних ЗМІ по-рiзному трактують!) мовою є абсолютною брехнею. Це чистої води наклеп і вигадка скривджених заздрісників! Я в рівній мірі добре володію обома мовами і в інтернеті ви можете знайти безліч відео-сюжетів, де я даю інтерв'ю як російською, так і українською мовами. Для мене це не має принципового значення і радикальної позиції на цю тему у мене ніколи не було. У випадку з інтерв'ю для Катерини Осадчої - у цей день я відмовилася його давати з ОДНІЄЇ ЄДИНОЇ ПРИЧИНИ - погане самопочуття і перевтома. З першого дня після фіналу конкурсу я щодня прокидаюся о 4:00 ранку, так як з 6:00 у мене безперервно ефіри на українських телеканалах, фотосесії, інтерв'ю, божевільна кількість заходів, де я зобов'язана бути присутньою, потім тривалі наради з комітетом конкурсу, узгодження графіків на наступний день і так до пізньої ночі. При цьому всьому не варто забувати ще й про підготовку до світового конкурсу, де я сама... АБСОЛЮТНО САМА! .. буду представляти нашу країну перед усім світом. Зараз у мене немає часу на сон, на спілкування з рідними і близькими людьми, немає часу на саму себе! Зараз я вся віддана роботі для моєї країни і її народу! Тому щиро прошу зрозуміти, що я така ж людина, як і ви. У мене також є свої почуття і емоції. Зрештою, у мене є мій організм, який вже ледве витримує ті навантаження, які звалилися на нього. Будьте толерантними, панове! І перш ніж вішати на людей ярлики, подумайте про наслідки. Завжди ваша М.

Публикация от Margarita Pasha (@margoritapasha)

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