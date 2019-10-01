«Мисс Украина — 2019» объяснила отказ говорить на украинском

Маргарита Паша отрицает, что отказалась давать интервью на украинском языке Фото: страница Маргариты Паша в Instagram

Победительница конкурса «Мисс Украина-2019» Маргарита Паша назвала ложью сообщения о своем отказе давать интервью на украинском языке. Девушка уверяет, что отменила интервью из-за усталости.

«Все сообщения о моем отказе общаться на украинском или русском языком является абсолютной ложью», — написала Паша на своей странице в Instagram, обращаясь к подписчикам на украинском языке. Девушка также добавила, что тележурналистке Екатерине Осадчей она отказала в беседе из-за переутомления. Сейчас у победительницы конкурса красоты очень плотный график с большим количеством интервью, фотосессий и прочих мероприятий.