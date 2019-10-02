Из Росгвардии уволился боец, призывавший коллег не выполнять «преступные приказы» на митингах

Виктор Хоржиров утверждает, что ушел из Росгвардии добровольно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии Бурятии Виктор Хоржиров, призывавший коллег не задерживать участников мирных митингов, уволился из рядов войск. В разговоре с журналистами бывший гвардеец подчеркнул, что ушел добровольно.

«Я написал заявление по собственному желанию. Я не могу сказать, что на меня оказывалось какое-то психологическое давление в силу того, что у меня есть договоренность с руководством о том, что я не распространяюсь, что было», — заявил Хоржиров в эфире телеканала «Дождь».

В середине сентября мужчина опубликовал на YouTube видео, в котором он обратился к коллегам из Росгвардии. Хоржиров призывал силовиков не выполнять «заведомо преступные приказы» и не задерживать мирных участников стихийных митингов в Улан-Удэ. Впоследствии Росгвардия пообещала привлечь мужчину к дисциплинарной ответственности, потому что он снимал видео в служебное время.