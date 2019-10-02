01 октября 2019

Из Росгвардии уволился боец, призывавший коллег не выполнять «преступные приказы» на митингах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение ключей от ППС машин. г. Курган, строй, росгвардия
Виктор Хоржиров утверждает, что ушел из Росгвардии добровольноФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии Бурятии Виктор Хоржиров, призывавший коллег не задерживать участников мирных митингов, уволился из рядов войск. В разговоре с журналистами бывший гвардеец подчеркнул, что ушел добровольно.

«Я написал заявление по собственному желанию. Я не могу сказать, что на меня оказывалось какое-то психологическое давление в силу того, что у меня есть договоренность с руководством о том, что я не распространяюсь, что было», — заявил Хоржиров в эфире телеканала «Дождь».

В середине сентября мужчина опубликовал на YouTube видео, в котором он обратился к коллегам из Росгвардии. Хоржиров призывал силовиков не выполнять «заведомо преступные приказы» и не задерживать мирных участников стихийных митингов в Улан-Удэ. Впоследствии Росгвардия пообещала привлечь мужчину к дисциплинарной ответственности, потому что он снимал видео в служебное время.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...