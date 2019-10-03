02 октября 2019

В Свердловской области на подростка обрушился козырек дома

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Виды Екатеринбурга, старый дом, жилой дом, подъезд, карниз дома
Козырек одного из подъездов в Североуральске травмировал подросткаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Североуральске на 15-летнего подростка обрушился козырек подъезда многоквартирного дома. В результате он получил закрытый перелом ноги со смещением и был отправлен на операцию в Краснотурьинск, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сейчас прокуратура Североуральска выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего 2 октября. «Будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны управляющей компании при эксплуатации и обслуживании многоквартирного жилого дома», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Жители дома рассказали, что неоднократно жаловались в управляющую компанию на аварийное состояние козырька подъезда, но никаких мер предпринято не было.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в свердловской прокуратуре. По факту произошедшего также организована доследственная проверка, сообщили в управлении СК по Свердловской области. По информации следователей, подросток хотел достать с козырька банковскую карту, которую ему сбросила из окна родственница. «Ребенок попытался подтянуться на нем, однако в этот момент фрагмент козырька отломился, и подросток упал вместе с ним», — сообщили в СК.

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