После 30 лет брака юморист развелся с супругой Фото: petrosyanevgeny, Instagram

Народный артист РСФСР Евгений Петросян впервые после громкого развода с Еленой Степаненко смог попасть в их общую квартиру. Фотографии того, как комик забирал свои вещи, разместил в Twitter его адвокат Сергей Жорин.

«Свершилось! Евгению Петросяну наконец удалось попасть в собственную квартиру, которую оккупировала Степаненко», — подписал один из снимков Жорин, который сопровождал Петросяна, добавив к словам два смайлика.

Артист на фото выглядит довольным; в противоположность ему вид у бывшей супруги мрачный — она явно не горит желанием впускать Петросяна в дом. Фото со Степаненко Жорин подписал, как: «А Женя дома? Можно воды попить?».

По информации НТВ, из совместной с Петросяном квартиры Степаненко успела сделать спа-центр. 4 октября она согласилась встретиться с экс-супругом, чтобы он смог взять личные вещи. По словам Жорина, Петросян забрал удостоверение народного артиста и свой компьютер.

Брак Евгения Петросяня и Елены Степаненко продлился более 30 лет и закончился громким разрывом. В ноябре 2018 года артисты развелись, хотя в храме Ильи Пророка, где венчалась пара, утверждают, что юмористы все еще состоят в браке — церковном, напоминает RT. Сейчас бывшие супруги делят имущество общей стоимостью 1,5 млрд рублей.

В этом году юморист со своей новой возлюбленной и помощницей Татьяной Брухуновой отправился в Париж, чтобы отпраздновать свой день рождения. Траты влюбленных составили около 500 тысяч рублей, отмечает агентство Nation News.

Свершилось! Евгению Петросяну наконец удалось попасть в свою собственную квартиру, Которую оккупировала Степаненко ????????????????? pic.twitter.com/4bRvgt6bTQ — Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) 4 октября 2019 г.