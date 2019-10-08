Родители детей злоупотребляли алкоголем Фото: depositphotos.com

В селе Нижняя Тавда (Тюменская область) обнаружили детей одного и двух лет, которые жили в антисанитарных условиях. Их родителям, злоупотребляющим алкоголем, грозит лишение прав, сообщили «URA.RU» в региональном УМВД. При этом, в органах соцзащиты не знали о неблагополучной семье.

По словам источника агентства, в полицию пожаловалась бабушка. Сотрудники, прибыв в дом, нашли ее внуков грязными и голодными, в самом жилище было холодно. Отца и матери дома не было — они отмечали день рождения одного из своих друзей. «В отношении родителей составлен административный протокол. Они и раньше неоднократно привлекались к ответственности за свое поведение», — рассказали в УМВД.

В департаменте социальной политики Тюменской области отметили, что в органы соцзащиты ранее информация о неблагополучии в семье не поступала, на учете родители не состояли. «Семья на контроле ведомств системы профилактики, с ней будет работать психолог, оказана необходимая социальная помощь. В целях защиты прав детей 9 октября на заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав будет принято решение о дальнейших мерах в отношении родителей. Психологическое состояние детей в норме», — добавили в ведомстве.

По информации источника, старший ребенок сейчас находится у бабушки, младший вместе с мамой лежит на обследовании в больнице.

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