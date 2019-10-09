Прокуратура атаковала спа-салон «для VIP» в Челябинске

Несмотря на усилия силовиков, спа-салон вот уже несколько лет работает в самом центре Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Центрального района Челябинска подала иск о блокировке сайта мужского спа-салона VIP-SOBLAZN, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального УФАС. До этого в этом вопросе оказались бессильны полиция и сами антимонопольщики.

«В исковом заявление содержится требование о признании информации, размещенной на сайте запрещенной к распространению в России. Суд по иску прокуратуры может обязать оператора связи ограничить доступ к сайту до включения его в реестр запрещенных ресурсов», — пояснили в УФАС.

Ранее к антимонопольщикам по этому вопросу обратилось УМВД по Челябинску. Полицейские предоставили документы, что с 2017 года в салоне «ВИП Соблазн» по ул. Кирова оказывались услуги интимного характера за вознаграждение. Однако заблокировать сайт не удалось: содержащаяся там информация не является рекламой и не содержит признаков недобросовестной конкуренции.

Поэтому если баннеры салона получилось удалить, то в интернете он по-прежнему предлагает госслужащим «эротический массаж VIP», «30 минут эротики, нежности и ласки» как замену бизнес-ланча и «золотую находку для чиновников в движении».