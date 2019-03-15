Антимонопольщики запретили рекламу эротического салона на памятнике культуры в Челябинске

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) запретило рекламу эротического спа-салона на объекте культурного наследия «Доходные дома Холодова» в центре Челябинска, на пешеходной Кировке. Баннеры на окнах нарушают внешний вид здания, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФАС.
«Заявление физического лица о необходимости принять меры по пресечению размещения данной рекламы поступило из Прокуратуры Центрального района Челябинска. Государственный комитет охраны объектов культурного наследия области полагает, что размещение рекламы на объекте искажает его облик, нарушает сохранность и неизменность выявленного объекта культурного наследия», — отметили в УФАС. Ведомство предписало собственнику спа-салона убрать рекламу со здания.
Здание №139 по улице Кирова состоит из трех частей, построенных предпринимателем, депутатом городской думы Челябинска Андреем Холодовым с 1896 по 1906 год и соединенных ныне. Это одни из первых в городе доходных домов гостиничного типа, построенных специально для сдачи жилых помещений внаем. На первых этажах располагались магазины и ресторан. После революции здания «Доходных домов Холодова» были муниципализированы, в них размещались различные учреждения и организации. В 1973 году с торца объединенного здания открылся ресторан «Цыплята табака», который действует до сих пор.